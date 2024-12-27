27 декабря 2024, 05:38

Нижегородец получил шесть пуль в голову за то, что не дал изнасиловать свою девушку

Freepik
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В Нижегородской области мужчина получил шесть выстрелов из пневматического пистолета за то, что не дал изнасиловать свою возлюбленную. Об этой истории рассказало издание newsnn.ru.

По данным журналистов, в деревне Шутилово Первомайского округа нападавшие попытались изнасиловать девушку односельчанина, но тот за нее вступился. В ходе ссоры злоумышленники избили мужчину и женщину. После этого преступники как минимум шесть раз выстрелили мужчине в голову из пневматического пистолета. Пострадавший притворился мертвым, дождался пока нападавшие уйдут и обратился за помощью.

По данным сайта, подозреваемых задержали, и они полностью признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей по делу о покушении на убийство.

Ранее на Кубани вероятного убийцу полицейского и его жены обнаружили мертвым. По предварительным данным, подозреваемый свел счеты с жизнью.

Стрельба
26 декабря 2024, 18:25
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Ногинске подозреваемого в серии краж
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Сотрудники полиции при силовой поддержке подразделения ОМОН «Пересвет» задержали в Ногинске подозреваемого в серии краж. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

С апреля злоумышленник обкрадывал частные дома и хозпостройки в Ступине. Отжимая оконные рамы или взламывая двери, он проникал внутрь и похищал оттуда ценные предметы. Всего таких эпизодов насчитали 36, а общий ущерб от его действий оценили более чем в три миллиона рублей.

Задержали мужчину в его собственном доме. Подозреваемым оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Часть украденного нашлась в его жилище. Против него возбудили новые уголовные дела.

Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину. Их сообщница, ухаживавшая за пенсионеркой, вколола ей снотворное и рассчитывала, что женщина ничего не услышит. Однако та оказалась в сознании и заметила грабителя. В результате тот достал нож и, угрожая им, похитил ювелирные изделия более чем на 600 тысяч рублей.

Уголовное дело МВД РФ Росгвардия Мужчины Кражи Полиция Ступино
26 декабря 2024, 16:50
Неизвестный закинул коктейль Молотова в окно почты в Петербурге
Телеканал «360»
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Неизвестный кинул в окно почты в Санкт-Петербурге бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на проспекте Большевиков. Злоумышленник разбил стекло и повредил отлив окна.

«Очередная попытка поджога произошла минувшим вечером на проспекте Большевиков, 2. Досталось окну почтового отделения», - рассказал собеседник 360.ru.

Полиция начала разыскивать преступника, СК возбудил уголовное дело по террористической статье.

«С места изъяты фрагменты коктейля Молотова», - добавил источник 360.ru.

Ранее в Москве и Подмосковье за день произошло более 10 диверсий. Большинство преступлений совершили люди в возрасте, с которыми связались телефонные мошенники. Обманутые аферистами пытались поджечь банкоматы, а также взрывали пиротехнику в общественных местах.

Несмотря на принуждение со стороны мошенников, за диверсии преступникам грозит суровое наказание вплоть до 20 лет тюремного заключения.

Санкт-Петербург Пожары Преступления Полиция
25 декабря 2024, 19:53
Экс-зампреду Совета депутатов Пушкино вынесли приговор
Телеканал «360»
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Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю председателя Совета депутатов Пушкино Тимуру Апарину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, Апарина приговорили к шести годам колонии общего режима за восемь эпизодов мошенничества.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении главы подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольги Бурлаковой. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Бурлакова приняла некачественные ремонтные работы сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области.

Депутаты Приговоры Пушкино
25 декабря 2024, 10:26
У начальства 3 заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери прошли обыски
РИА «Новости»
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Обыски прошли у руководства трех подшипниковых заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери. Об этом ТАСС сообщило УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО „10 ГПЗ“ (Ростов-на-Дону), ОАО „ОК-Лоза“ (Сергиев Посад), ООО „ГПЗ-2 Тверь“, в военных представительствах и обслуживающей организации», - заявили в ведомстве.

Правоохранители также обыскали места жительства руководителей и собственников этих предприятий.

В отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» возбудили дело о мошенничестве на 811 миллионов рублей. В ведомстве при этом не уточнили число участников разбирательства, но заявили, что задержали сотрудника безопасности компании за попытку передачи взятки размером в 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ.

Подозреваемый попытался заплатить, чтобы правоохранители не проверяли поставки оборудования для нужд спецоперации.

Ранее заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева задержали по делу о крупной взятке. В его доме провели обыски.

Рубль Военные ФСБ Мошенничество Заводы

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