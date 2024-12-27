Нижегородец получил шесть пуль в голову за то, что не дал изнасиловать свою девушку

По данным журналистов, в деревне Шутилово Первомайского округа нападавшие попытались изнасиловать девушку односельчанина, но тот за нее вступился. В ходе ссоры злоумышленники избили мужчину и женщину. После этого преступники как минимум шесть раз выстрелили мужчине в голову из пневматического пистолета. Пострадавший притворился мертвым, дождался пока нападавшие уйдут и обратился за помощью.

По данным сайта, подозреваемых задержали, и они полностью признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей по делу о покушении на убийство.

Ранее на Кубани вероятного убийцу полицейского и его жены обнаружили мертвым. По предварительным данным, подозреваемый свел счеты с жизнью.