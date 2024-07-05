05 июля 2024, 07:55

«Никого не слышал». Братья пытались остановить главаря террористов в Дагестане

РИА «Новости»
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Братья Османа Омарова, которого ликвидировали во время теракта в Махачкале, пытались отговорить его от нападения. Жена одного из них, Омара Омарова, Зарина рассказала об этом РИА «Новости».

Муж позвонил ей в день нападения и сказал, что увидел в WhatsApp родственника подозрительный статус. Вместе с другими братьями Омар Омаров выехал в город, одновременно пытаясь дозвониться до Османа Омарова.

«Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: „Осман, остановись, умоляю!“. Но он [Осман] никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться, и братья выехали в город», - сказала она.

По словам женщины, семья не знала о радикальных взглядах Османа Омарова. Он занимался строительством и не вызывал подозрений.

Мужчину ликвидировали при теракте в Махачкале. Именно его назвали организатором группировки. Отца Османа Омарова, бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, и братьев арестовали по статье о мелком хулиганстве.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
05 июля 2024, 06:43
Активы одного из фигурантов «дела решальщиков» захотели конфисковать
РИА «Новости»
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Хорошевский райсуд Москвы принял иск Генпрокуратуры о конфискации имущества обвиняемого во взяточничестве экс-сотрудника центрального аппарата СКР Александра Киреева и его родителей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Силовик стал фигурантом «дела решальщиков» , его заподозрили в преступлениях по статье 210 УК России «Организация преступного сообщества с использованием служебного положения», статьям 30 и 290 УК России «Покушение на особо крупные взятки», статье 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

Надзорное ведомство выяснило, что с 2016 года Киреев скупал недвижимость и регистрировал ее на родителей. Сначала он приобрел квартиру на Большой Набережной улице в Москве, затем еще две на Хорошевском шоссе. В 2022 году мужчина завладел апартаментами на 3-й Хорошевской улице и четырьмя местами на паркинге. Его родители в разные годы купили дом в Солнечногорске, квартиру на улице Берзарина в Москве и участок в Сергиевом Посаде.

Силовики задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. Его обвинили в получении взяток.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Преступления Недвижимость Следственный комитет России
04 июля 2024, 21:02
Трех человек арестовали в Дагестане по делу о терактах
РИА «Новости»
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В Дагестане арестовали трех задержанных за подготовку теракта в республике, они будут находиться под стражей два месяца. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда страны Зарема Мамаева.

По данным суда, мужчины 1980, 1990 и 1995 годов рождения «объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население <…> в целях дестабилизации деятельности органов власти Республики и РФ».

Магомед, Халид и Заур Магомедовы пробудут под стражей до 2 сентября. По данным следствия, они купили огнестрельное оружие и хранили его в своих домах в селе Сергокала Сергокалинского района и Махачкале, уточнил «Интерфакс».

Также обвиняемые изготовили самодельное взрывное устройство. Все трое задержанных были связаны с ликвидированными ранее на территории Дагестана боевиками.

Вооруженные люди устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте 23 июня. Во время нападений на церкви и синагоги погиб 21 человек.

Дагестан Суд Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
04 июля 2024, 19:48
Комбрига ВДВ Городилова отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подозреваемый пробудет под арестом до 19 августа. Городилову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

О задержании комбрига ВДВ сотрудниками ФСБ стало известно накануне. Подпавшего под санкции США полковника задержали в Рязани , после чего доставили в Москву.

Ранее в Москве арестовали экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Он стал фигурантом дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере Его подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.

Суд Военные Мошенничество
04 июля 2024, 19:08
Россиянка отгрызла пальцы трехлетнему сыну на глазах у соседей
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Жильцы самарского ЖК «Логика» отбили у местной жительницы трехлетнего сына. Женщина откусила ребенку два пальца на руке и пыталась укусить его за лицо. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом задержания женщины.

Осведомленный источник заявил, что пострадавшего ребенка доставили в больницу, где врачи ампутировали оставшиеся обрывки двух пальцев. Остальные раны ребенку зашили.

Свидетели нападения и жильцы дома заявили, что ничего необычного ранее за семьей пострадавшего мальчика не замечали. Но в момент нападения матери на ребенка ее мужа и 10-летней дочери дома не было.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, полицию вызвали соседи, которые нашли трехлетнего мальчика с ранами на руках и лице.

Правоохранители передали ребенка бригаде скорой помощи, а также пресекли противоправные действия его родителей. Мальчик получил всю необходимую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Также следователи подготовили ходатайство в суд для избрания меры пресечения для матери мальчика.

В начале января полиция США задержала мужчину, который отгрыз нос своей возлюбленной. На такой поступок он решился, потому что после разрыва девушка устроилась на работу в стриптиз-клуб. Осмотревшие пострадавшую врачи заявили, что теперь ей требуется серьезная пластическая операция.

Уголовное дело Дети Врачи Следственный комитет России

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