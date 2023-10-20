Нигериец ходил по Москве с 28 свертками наркотиков в трусах
На Халтуринской улице в Москве задержали нигерийца, который спрятал в трусах 28 свертков с синтетическими наркотиками для закладок. Возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации журналистов, 21-летнего Аджао Олиджиде Хабиба схватили случайно. Полицейские остановили его и во время досмотра заподозрили неладное. После разбирательства парень достал из трусов 28 закладок. Экспертиза показала, что в свертки расфасовали синтетический наркотик.
Нигерийца задержали. Уголовное дело возбудили по статье 228 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Победителя шоу «Танцы» Дмитрия Щебета ранее задержали в Москве с наркотиками. Госавтоинспекторы остановили его Mercedes. Во время разговора артист сильно нервничал, и его решили досмотреть. В кармане у него нашли 10 граммов запрещенных веществ.