Около 13 часов 7 ноября в дверь квартиры постучали. Жена журналиста открыла, на пороге стоял неизвестный ей мужчина. Он начал расспрашивать ее об Александре Коце, требовать с ним встречи и угрожать женщине.

Она вызвала полицию, но к приезду наряда мужчина скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 144 УК России «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Военкор в своем Telegram-канале этот случай не комментировал.

После смерти журналиста Владлена Татарского (Максима Фомина) некоторые российские политологи получили посылки с гипсовыми статуэтками. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предупреждал о возможной подготовке терактов.