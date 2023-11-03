Незнакомец до крови укусил 70-летнюю петербурженку — СМИ
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга напали на пожилую женщину. Незнакомец укусил ее за палец. Правоохранители начали розыск хулигана, сообщила «Фонтанка».
Нападение на 70-летнюю пенсионерку случилось у дома № 28 по проспекту Косыгина. Неизвестный человек укусил за палец, женщине пришлось обратиться в травмпункт. Медики обработали открытую рану, ногтевая пластина не пострадала. Ее отпустили домой и сообщили о происшествии в полицию, которая начала проверку.
Похожий случай произошел на Новгородской улице в Москве. Грабитель ударил женщину по голове, укусил за кисть, забрал украшения и телефон стоимостью 34 тысячи рублей, а потом убежал в сторону метро. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ранами. Полиция возбудила уголовное дело.