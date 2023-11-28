Кондрачук приехала в СИЗО «Матросская тишина», там ей сообщили, что тело ее супруга находится в царицинском морге. Женщина выразила недоумение, почему его отправили в царицинский морг из Центрального округа.

«Ни справки, ни телеграммы - ничего не было», - добавила Кондрачук.

Женщина подчеркнула, что не верит, что ее супруг мертв. Она заявила, что нет никаких оснований верить кому-то на слово.

«До сегодняшнего момента вот сейчас я не верю в то, что Сережа это сделал. Пока я, как говорится… нету тела, нету дела. <…> Нет прямых оснований и верить на слово, я тоже никому не могу. Я не верю», - заявила Кондрачук.

Информация о смерти владельца банного комплекса Сергея Кузнецова , обвиняемого в жестоком избиении жены, появилась в Telegram-канале «112». Тело мужчины нашел его сокамерник.