28 ноября 2023, 22:16

«Нет тела — нет дела». Жена экс-бойфренда Волочковой заявила, что не верит в смерть мужа

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Супруга Сегрея Кузнецова, бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой, Анастасия Кондрачук заявила, что не поверит в смерть мужа, пока не увидит его тела. Об этом она рассказала семейному адвокату Александру Бенхину, подробности стали известны «360».

Кондрачук приехала в СИЗО «Матросская тишина», там ей сообщили, что тело ее супруга находится в царицинском морге. Женщина выразила недоумение, почему его отправили в царицинский морг из Центрального округа.

«Ни справки, ни телеграммы - ничего не было», - добавила Кондрачук.

Женщина подчеркнула, что не верит, что ее супруг мертв. Она заявила, что нет никаких оснований верить кому-то на слово.

«До сегодняшнего момента вот сейчас я не верю в то, что Сережа это сделал. Пока я, как говорится… нету тела, нету дела. <…> Нет прямых оснований и верить на слово, я тоже никому не могу. Я не верю», - заявила Кондрачук.

Информация о смерти владельца банного комплекса Сергея Кузнецова , обвиняемого в жестоком избиении жены, появилась в Telegram-канале «112». Тело мужчины нашел его сокамерник.

СИЗО Анастасия Волочкова
28 ноября 2023, 18:56
Распылившего баллончик в лицо пассажира московского метро задержали менее чем за сутки
РИА «Новости»
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Полицейские менее чем за сутки задержали напавшего на пассажира московского метро с аэрозольным баллончиком. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии. После выхода из вагона преступник распылил аэрозольное вещество в сторону человека, который сделал ему замечание. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него химические ожоги лица, глаз и шеи.

Подозреваемым оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Против него возбудили дело о побоях. О конфликте стало известно утром 28 ноября.

Ранее двух мужчин арестовали за разбойное нападение на курьера на юго-востоке Москвы. Они наткнулись на объявление о продаже смартфона за 105 тысяч рублей и решили его украсть, притворившись покупателями.

МВД РФ Метро Москва 2023
28 ноября 2023, 17:00
«Вымышленный диагноз». Челябинскую пенсионерку напугали смертельной болезнью и обманули на деньги
Freepik
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Пенсионерка из Челябинска Татьяна Рябова рассказала «360», что ее бессовестно обманули в одном из медцентров. Пожилой женщине предложили пройти ультразвуковое исследование плеча по льготной программе, а потом поставили страшный диагноз — предынфарктное или прединсультное состояние.

«Звонок из частного медицинского центра с предложением пройти у них обследование суставов был вовремя, потому что после падения в гололед у меня сильно болело плечо», - призналась пенсионерка.

УЗИ Рябовой предложили сделать всего за 150 рублей, но после общения с двумя работниками медучреждения и «обследования» тарифы резко изменились. С Татьяной долго разговаривали два специалиста: задавали всевозможные вопросы о ее здоровье, предлагали заполнить множество анкет «по всем существующим диагнозам».

«И в конце концов предложили пройти обследование сосудов шеи. Не дав ознакомиться с текстом заключения этого обследования, мне сказали, что у меня предынфарктное или прединсультное состояние, и что для спасения жизни мне нужно пройти лечение в этом медицинском центре», - рассказала собеседница.

Пенсионерке назначили несколько процедур, на которые ей пришлось взять кредит на 112 тысяч рублей. Рябова подписала все документы, но только потом осознала, что на самом деле произошло.

«За два дня я прошла два массажа, две капельницы, и, наконец, поняла, что меня просто обманули. Прохождение процедур не даст никакого лечебного эффекта при вымышленных диагнозах», - заявила жительница Челябинска.

Она пожаловалась, что размер ее пенсии - около 12 тысяч рублей в месяц, а больше трех тысяч ей приходилось отдавать за кредит. По словам женщины, это очень ухудшило ее жизненное положение.

«Я требую компенсацию понесенных мной расходов», - заключила она.

Ранее в Челябинске задержали четырех организаторов медцентров , которых подозревают в мошенничестве. Они обзванивали пенсионеров и предлагали им бесплатное обследование и «выявляли» опасную болезнь, требующую срочного лечения.

Пенсия Больницы Пенсионеры
28 ноября 2023, 16:04
Автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков в Москве
Unsplash
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В Москве на Тропаревской улице автоинспекторы остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина, предположительно находившаяся под действием наркотиков. В ходе осмотре у нее изъяли три свертка с амфетамином, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным полиции, женщина привлекла к себе внимание странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы провели личный досмотр и обнаружили у нее два свертка с наркотиками. В машине был еще один. В ходе допроса девушка призналась, что в пакетах был амфетамин, который она хотела сбыть.

Днем ранее полиция Москвы задержала трех мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков , у входа в гараж на Ставропольской улице. В помещении нашли два килограмма мефедрона.

Наркотики ГИБДД Полиция Москва 2023
28 ноября 2023, 15:25
Суд Москвы заочно арестовал безбилетника за драку с контролером в автобусе
РИА «Новости»
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Тимирязевский районный суд Москвы заочно арестовал Ахмаджона Мамажонова за драку с женщиной-контролером в автобусе на срок один месяц и 12 суток. Злоумышленника объявили в розыск. Об этом сообщили столичные суды общей юрисдикции.

Сегодня суд постановил арестовать Мамажонова по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации на один месяц и 12 суток за драку с женщиной-контролером. Мужчина хотел бесплатно проехать на наземном общественном транспорте, но представитель власти ему помешала. Тогда он набросился на женщину с кулаками, а потом скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника объявили в розыск.

Решение вступит в силу после фактического задержания Мамажонова или передачи правоохранительным органам в случае депортации на территорию Российской Федерации.

Ранее еще одного безбилетника арестовали на полтора года за похожий инцидент в общественном транспорте.

Драки Суд Москва 2023

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