Несовершеннолетнюю девочку растлили в туалете московского ресторана — СМИ
Посетительница одного из ресторанов фастфуда на юге Москвы обратилась в полицию, рассказав о «звуках секса», доносящихся из туалетной кабинки. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там 15-летнюю девочку и 20-летнего мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации авторов статьи, задержанный заявил полицейским, что якобы не знал о возрасте своей избранницы. Однако это не помешало ему заняться сексом с ней в общественном месте. Против молодого человека возбудили уголовное дело.
Ранее 43-летний мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в санитарной комнате московского магазина.
Также сообщалось о том, что неизвестный напал на девочку в заброшенной больнице в Подольске. По информации источника «360», злоумышленник мог затащить ребенка в здание, где угрозами заставил школьницу подчиниться.