30 октября 2023, 12:48

Несовершеннолетнюю девочку растлили в туалете московского ресторана — СМИ

Depositphotos.com / lucidwaters
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Посетительница одного из ресторанов фастфуда на юге Москвы обратилась в полицию, рассказав о «звуках секса», доносящихся из туалетной кабинки. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там 15-летнюю девочку и 20-летнего мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации авторов статьи, задержанный заявил полицейским, что якобы не знал о возрасте своей избранницы. Однако это не помешало ему заняться сексом с ней в общественном месте. Против молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее 43-летний мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в санитарной комнате московского магазина.

Также сообщалось о том, что неизвестный напал на девочку в заброшенной больнице в Подольске. По информации источника «360», злоумышленник мог затащить ребенка в здание, где угрозами заставил школьницу подчиниться.

Изнасилования Секс Москва 2023
30 октября 2023, 16:08
Москвичку арестовали по подозрению в истязании младенца
Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Суд в Москве заключил под стражу 31-летнюю женщину по подозрению в истязании восьмимесячного младенца. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женщине предъявили обвинение по пункту «б» части второй статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего лица»).

Расследование взяла на контроль Таганская межрайонная прокуратура.

Восьмимесячного младенца нашли в захламленной мусором квартире на Нижегородской улице. Врачи диагностировали у него открытый перелом плеча, который уже начал зарастать, неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер, синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Суд Дети Аресты Москва 2023
30 октября 2023, 13:14
СК установил личность подозреваемого в нападении на магазин в Москве в 2015 году
РИА «Новости»
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Удалось установить личность одного из злоумышленников, подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, в октябре 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками совершил нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Знаменские Садки в Москве. Они приобрели огнестрельное оружие и затем ворвались внутрь, атаковав сотрудников магазина. Один из нападавших выстрелил в охранника, который скончался на месте. Затем злоумышленники похитили ювелирные изделия стоимостью более трех миллионов рублей и скрылись с места происшествия.

Во время допроса мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие проверит его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее полиция задержала подозреваемого в краже борсетки в московском баре.

Кражи Следственный комитет России Москва 2023
30 октября 2023, 13:09
СК начал обыски в домах причастных к беспорядкам дагестанцев
Pxhere
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Следователи проводят обыски по местам жительства причастных к массовым беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски», - передали в СК РФ.

Следователи-криминалисты осматривают места происшествия, фиксируют повреждения имущества, просматривают записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено несколько уголовных дел. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на свой контроль.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Глава региона Сергей Меликов заявил, что беспорядки в Дагестане разжигались из-за рубежа , враги России таким образом попытались дестабилизировать обстановку в республике.

Оборудование и аппаратура в аэропорту Махачкалы повреждений не получили. В течение двух-трех дней функционал воздушной гавани восстановят. При этом во время беспорядков пострадали несколько человек, в том числе двое полицейских. Они находятся в тяжелом состоянии.

Дагестан Следственный комитет России
30 октября 2023, 09:12
«Прощения не будет никому». Меликов — об участниках штурма аэропорта Махачкалы
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы возбудили уголовные дела после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступления. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам, что всех участников нападения накажут, сообщил телеканал «Звезда».

«Прощения не будет никому», - сказал он.

События в аэропорту Махачкалы, по словам главы региона, подробно освещали, преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сергей Меликов сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Он обвинил в организации митингов противников России. По словам главы Дагестана, паблики, которые призывали выходить на улицы, администрировали из зарубежья, в том числе с территории Украины.

Во время нападения на аэропорт Махачкалы пострадали более 20 человек. Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что среди них девять полицейских. Имена 150 участников штурма установили, 60 человек разыскали.

Уголовное дело Дагестан Беспорядки

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