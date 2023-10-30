По информации авторов статьи, задержанный заявил полицейским, что якобы не знал о возрасте своей избранницы. Однако это не помешало ему заняться сексом с ней в общественном месте. Против молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее 43-летний мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в санитарной комнате московского магазина.

Также сообщалось о том, что неизвестный напал на девочку в заброшенной больнице в Подольске. По информации источника «360», злоумышленник мог затащить ребенка в здание, где угрозами заставил школьницу подчиниться.