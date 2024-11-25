Несовершеннолетняя закладчица в Москве откупилась от полицейских сексом

Вечером 23 ноября два сотрудника патрульно-постовой службы задержали возле Тимирязевского парка 17-летнюю девушку. Они предположили, что она делала закладку. Один из полицейских выдвинул ей условие - в обмен на интим он не отвезет ее в отдел, чтобы привлечь к ответственности по статье 228 УК России. Его напарник ничего не предпринял.

Девушка уединилась с патрульным на несколько минут, а потом ушла и сама обратилась в полицию. Служба внутренней безопасности провела служебную проверку. В результате оба сотрудника ППС, начальник ОМВД Коптево и его заместитель - командир роты лишились работы. Оперативники передали собранные материалы в Следком.

Другой «оборотень в погонах» получил пять лет колонии за вымогательство денег у московского бизнесмена. Он предлагал откупиться от возбуждения уголовного дела.