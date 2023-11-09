Несколько полицейских в Лос-Анджелесе почти одновременно свели счеты с жизнью

В течение суток 6 ноября обнаружили тела одного действующего и трех отставных правоохранителей. Среди них представитель главного департамента шерифа Лос-Анджелеса Даррен Харрис, имевший 25 лет стажа и сделавший блестящую карьеру. Его нашли мертвым утром в собственном доме.

После полудня обнаружили сержанта в отставке Грега Ховланда. Он свел счеты с жизнью у себя дома в Кварц-Хилле. Третьего обнаружили на ранчо Стивенсона, четвертый скончался после попытки суицида в больнице в Помоне.

«Глубоко обеспокоен благополучием наших сотрудников. Департамент срочно изучает возможности снижения факторов рабочего стресса для поддержки работы и личной жизни наших сотрудников», - сказал шериф округа шерифа Роберт Луна.

Источники заявили журналистам, что нет никаких указаний на то, что эти смерти связаны между собой или имел место подлог. Бюро по расследованию убийств проверит обстоятельства гибели коллег. Издание заявило, что суицид у американских правоохранителей - не редкое явление. Исследования последних лет показали, что больше офицеров покончили жизнь самоубийством, чем погибли при исполнении служебных обязанностей.

В Нью-Йорке скончался полицейский, который провел в коме 33 года. В 1990 году на него напали грабители.