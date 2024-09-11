11 сентября 2024, 10:03

Несколько подозреваемых по делу о сухпайках могли скрыться от следствия

РИА «Новости»
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Неустановленные подозреваемые в деле о сухпайках для нужд российской армии могли скрыться за границей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

В одном из документов указано, что обвиняемый по делу Игорь Котельников может скрыться от органов предварительного расследования за рубежом, уточнило агентство.

При этом он мог «согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования».

Бизнесмена Котельникова арестовали в июне до 5 августа. Он с обвинением не согласился. В середине июля мужчина умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. В сентябре свидетели подтвердили причастность Котельникова к делу.

С 2022 по 2023 год в российскую армию поставили более 9,1 миллиона некачественных сухпайков. Их стоимость по двум госконтрактам завысили на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей.

Уголовное дело СИЗО Армия
11 сентября 2024, 08:44
Дело о теракте возбудили после схода локомотива и 11 вагонов под Белгородом
РИА «Новости»
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Уголовное дело о теракте возбудили после схода вагонов поезда в Белгородской области. На месте происшествия сейчас продолжают работать следователи Западного МСУТ СК, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

ЧП произошло 10 сентября на 697-м километре перегона Новый Оскол - Волоконовка Белгородской области.

Причиной стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта, подчеркнули в СК. В результате схода тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов машинист и его помощник не пострадали.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествия. Лица, причастные к теракту, устанавливаются.

Терроризм СК РФ
11 сентября 2024, 08:06
Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе Неглинки хотели скрыть следы преступления
РИА «Новости»
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Фигуранты дела о гибели участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве пытались скрыть следы преступления. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости». Речь идет об Александре Киме и Никите Дубасе.

По данным агентства, следствие учло, что основания для заключения под стражу этих фигурантов не изменились и не отпали в силу того, что после преступления они, как удалось установить, предпринимали меры, чтобы скрыть его следы.

«В связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», - уточнил источник РИА «Новости».

Ким и Дубас обвиняются в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Их арестовали в августе 2023 года, оба не признают вину.

Еще один фигурант дела - Александр Лазовский. По данным Следственного комитета, он сбежал из России в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Трагедия на экскурсии в подземном коллекторе Неглинки произошла 20 августа прошлого года. Вместе с гидом было семеро туристов.

Во время их нахождения под землей начался сильный ливень, коллектор затопило. Никто из группы не выжил.

Туризм СК РФ Москва
10 сентября 2024, 02:56
Дорогостоящую недвижимость нашли у арестованного за взятку столичного военкома
РИА «Новости»
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Следователи обнаружили в собственности военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного в начале июля за получение взятки, дорогостоящую недвижимость. В распоряжении РИА «Новости» оказались судебные документы по его делу.

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», - сказано в материалах дела.

По данным следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев совместно с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получили от трех человек денежные средства в качестве взятки. Посредником выступала некая Семенова.

За полученные деньги Тригилев, Титовец и Аксенова подтвердили наличие у этих лиц наличие заболеваний, которые освобождают их от прохождения военной службы в ВС РФ по призыву.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал военкома в начале июля. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки, что грозит ему лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

Суд Коррупция Военные СИЗО Недвижимость Армия Москва
09 сентября 2024, 22:04
Омич убил беременную девушку 138 ударами за сломанную колонку
РИА «Новости»
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Омский областной суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве беременной подруги. За сломанную колонку он нанес ей 138 ударов и получил 19-летний срок в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Убийство произошло 21 октября 2023 года в доме отца потерпевшей на улице Средней в Омске. Пьяный мужчина разозлился на беременную 18-летнюю сожительницу из-за сломанной музыкальной колонки. Он ударил ее не менее 138 раз, девушка умерла.

Гособвинитель просил назначить пожизненный срок в колонии особого режима. Подсудимый, по информации прокуратуры, заявлял, что не собирался убивать девушку.

Следком Омской области уточнил, что после убийства мужчина перенес тело беременной в надворную постройку и попытался скрыть улики.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Росси «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». Судья назначил ему 19 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и обязал выплатить отцу убитой миллион рублей.

В Нижегородской области суд приговорил молодую мать за попытку убить своего двухмесячного ребенка, сообщил RT. Она не признала вину.

Уголовное дело Убийства Беременность Приговоры Следственный комитет России

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