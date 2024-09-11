Несколько подозреваемых по делу о сухпайках могли скрыться от следствия

В одном из документов указано, что обвиняемый по делу Игорь Котельников может скрыться от органов предварительного расследования за рубежом, уточнило агентство.

При этом он мог «согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования».

Бизнесмена Котельникова арестовали в июне до 5 августа. Он с обвинением не согласился. В середине июля мужчина умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. В сентябре свидетели подтвердили причастность Котельникова к делу.

С 2022 по 2023 год в российскую армию поставили более 9,1 миллиона некачественных сухпайков. Их стоимость по двум госконтрактам завысили на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей.