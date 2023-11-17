Согласно его данным, представителей ФСБ задержали на прошлой неделе вместе с бывшим начальником следственного управления СК по Северо-Западному округу Москвы Сергеем Ромодановским, следователем Андреем Жерютиным и начальником следственного отдела Рустамом Юсуповым. Официальной информации об этом пока нет.

Ромодановский, Жерютин и Юсупов остаются в СИЗО до 10 января по решению Басманного суда. Им предъявили обвинение в создании преступного сообщества, получении взяток, незаконном задержании и взятии под стражу, необоснованном возбуждении уголовного дела, привлечении невиновных к уголовной ответственности и фальсификации доказательств. СМИ пишут, что они участвовали в рейдерском захвате ГК Merlion.