Нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве
В Москве полицейские обнаружили нелегальное рыбное производство и изъяли из незаконного оборота свыше 10 тонн продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным оперативников, преступная группа незаконно закупала, перерабатывала и продавала красную икру и разнообразные виды рыб, включая краснокнижные.
В одном из торговых центров на северо-востоке Москвы полиция приобрела рыбную продукцию и направила ее на экспертизу во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты подтвердили, что рыба - русский осетр, скорее всего, добытый незаконно, так как у продавцов не было документов о ее происхождении.
Кроме того, в Московской области обнаружили и ликвидировали цех, где в ненадлежащих условиях осуществлялась подготовка рыбной продукции к дальнейшей продаже. У злоумышленников изъяли более 10 тонн нелегальной продукции, включая рыбу и красную икру.
Возбуждено уголовное дело по статье, касающейся незаконной добычи водных биоресурсов. Расследование продолжается.
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