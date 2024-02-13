13 февраля 2024, 12:20

Нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве

РИА «Новости»
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В Москве полицейские обнаружили нелегальное рыбное производство и изъяли из незаконного оборота свыше 10 тонн продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным оперативников, преступная группа незаконно закупала, перерабатывала и продавала красную икру и разнообразные виды рыб, включая краснокнижные.

В одном из торговых центров на северо-востоке Москвы полиция приобрела рыбную продукцию и направила ее на экспертизу во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты подтвердили, что рыба - русский осетр, скорее всего, добытый незаконно, так как у продавцов не было документов о ее происхождении.

Кроме того, в Московской области обнаружили и ликвидировали цех, где в ненадлежащих условиях осуществлялась подготовка рыбной продукции к дальнейшей продаже. У злоумышленников изъяли более 10 тонн нелегальной продукции, включая рыбу и красную икру.

Возбуждено уголовное дело по статье, касающейся незаконной добычи водных биоресурсов. Расследование продолжается.

Ранее плантацию конопли выявили в деревне Черная Грязь в Московской области. Запасы марихуаны превысили 21 килограмм.

Уголовное дело Контрабанда Преступления Россия Полиция Москва
13 февраля 2024, 12:32
Приговор социологу Кагарлицкому ужесточили
РИА «Новости»
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Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание публицисту и социологу Борису Кагарлицкому* по просьбе прокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вместо штрафа Кагарлицкому* назначили пять лет колонии общего режима. Социолога взяли под стражу прямо в зале суда. Ему также запретили два года администрировать сайты.

Второй Западный окружной военный суд в декабре 2023 года признал Кагарлицкого* виновным в призывах к терроризму и назначил штраф в 600 тысяч рублей. После этого сторона обвинения подала апелляцию на приговор и потребовала ужесточения наказания.

Осенью 2022 года Кагарлицкий* опубликовал в Сети ролик о взрыве на Крымском мосту. ФСБ завела против него дело об оправдании терроризма после обращения местного активиста, социолог вину не признал.

*Минюст России признал Бориса Кагарлицкого иноагентом, его внесли в реестр террористов и экстремистов.

Суд Приговоры
13 февраля 2024, 11:52
Диверсию на объекте ТЭК предотвратили в Ленобласти
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленобласти. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщило РИА «Новости».

Как пояснили в ФСБ, правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции. Человека оперативно задержали.

Оказалось, что это иностранный гражданин, украинец по национальности. При себе у задержанного было пять СВУ, готовых к применению. Злоумышленник пытался заложить их на трубопроводном узле.

Взрывные устройства изъяли и обезвредили. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ленинградская область ФСБ
13 февраля 2024, 09:01
Житель Иркутской области зарезал двух человек из ревности
РИА «Новости»
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Жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

По данным правоохранителей, 44-летний местный житель под влиянием алкоголя в ночь на 26 января пришел в дом бывшей возлюбленной, которая к тому времени уже проживала с другим мужчиной. На почве ревности он нанес женщине и ее сожителю ножевые ранения, они скончались на месте.

Мужчина в течение пяти дней проживал в доме с убитыми и ходил на работу. Затем он вынес бытовую технику и совершил поджог, чтобы скрыть все следы преступления.

Подозреваемого отправили под стражу на два месяца, над делом работает следственная группа.

В конце января житель Санкт-Петербурга зарезал супругу и получил восемь лет колонии строгого режима.

Убийства Иркутская область Мужчины Следственный комитет России
13 февраля 2024, 05:04
Напавшие на участника СВО в Уссурийске школьники стояли на профучете
РИА «Новости»
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Школьники, подозреваемые в избиении и ограблении участника специальной военной операции, состояли на профилактическом учете. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже. Будем разбираться, пока проводится проверка», - сообщила омбудсмен.

Романова добавила, что почти все нападавшие - дети из проблемных или неполных семей. По ее словам, им нужно было уделять больше внимания: как школе, так и другим органам системы профилактики.

По версии следствия, в конце января группа школьников проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и похитили его имущество на семь тысяч рублей. Нападавшим было по 15 и 16 лет.

В понедельник, 12 февраля, подростков задержали. По факту преступления возбудили два уголовных дела. Одно против нападавших по статье о грабеже, а другое - по статье «Халатность» в отношении органов системы профилактики.

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