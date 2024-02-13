Нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве

Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание публицисту и социологу Борису Кагарлицкому* по просьбе прокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вместо штрафа Кагарлицкому* назначили пять лет колонии общего режима. Социолога взяли под стражу прямо в зале суда. Ему также запретили два года администрировать сайты.

Второй Западный окружной военный суд в декабре 2023 года признал Кагарлицкого* виновным в призывах к терроризму и назначил штраф в 600 тысяч рублей. После этого сторона обвинения подала апелляцию на приговор и потребовала ужесточения наказания.

Осенью 2022 года Кагарлицкий* опубликовал в Сети ролик о взрыве на Крымском мосту. ФСБ завела против него дело об оправдании терроризма после обращения местного активиста, социолог вину не признал.

*Минюст России признал Бориса Кагарлицкого иноагентом, его внесли в реестр террористов и экстремистов.