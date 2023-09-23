Неизвестный зарезал жителя Звенигорода, вступившегося за прохожую

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Пострадавший мужчина сидел на лавке возле подъезда и беседовал с женщиной, которая выгуливала маленькую собаку. Прохожему не понравился лай пса, сначала он начал ссориться с хозяйкой питомца, а потом достал нож и оттолкнул ее.

Мужчина поспешил защитить женщину и бросился на оппонента с кулаками. Тот несколько раз пырнул его ножом, а затем ушел. Пострадавший снял футболку, чтобы перевязать раны, а потом лег на лавку. Как сообщил источник, утром 23 сентября мужчина скончался в реанимации.

Ранее петербуржец из ревности зарезал жену на глазах у дочерей. Злоумышленника задержали, у него тоже было несколько порезов.