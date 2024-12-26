26 декабря 2024, 16:50

Неизвестный закинул коктейль Молотова в окно почты в Петербурге

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Неизвестный кинул в окно почты в Санкт-Петербурге бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на проспекте Большевиков. Злоумышленник разбил стекло и повредил отлив окна.

«Очередная попытка поджога произошла минувшим вечером на проспекте Большевиков, 2. Досталось окну почтового отделения», - рассказал собеседник 360.ru.

Полиция начала разыскивать преступника, СК возбудил уголовное дело по террористической статье.

«С места изъяты фрагменты коктейля Молотова», - добавил источник 360.ru.

Ранее в Москве и Подмосковье за день произошло более 10 диверсий. Большинство преступлений совершили люди в возрасте, с которыми связались телефонные мошенники. Обманутые аферистами пытались поджечь банкоматы, а также взрывали пиротехнику в общественных местах.

Несмотря на принуждение со стороны мошенников, за диверсии преступникам грозит суровое наказание вплоть до 20 лет тюремного заключения.

Санкт-Петербург Пожары Преступления Полиция
25 декабря 2024, 19:53
Экс-зампреду Совета депутатов Пушкино вынесли приговор
Телеканал «360»
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Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю председателя Совета депутатов Пушкино Тимуру Апарину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, Апарина приговорили к шести годам колонии общего режима за восемь эпизодов мошенничества.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении главы подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Ольги Бурлаковой. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Бурлакова приняла некачественные ремонтные работы сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области.

Депутаты Приговоры Пушкино
25 декабря 2024, 10:26
У начальства 3 заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери прошли обыски
РИА «Новости»
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Обыски прошли у руководства трех подшипниковых заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери. Об этом ТАСС сообщило УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО „10 ГПЗ“ (Ростов-на-Дону), ОАО „ОК-Лоза“ (Сергиев Посад), ООО „ГПЗ-2 Тверь“, в военных представительствах и обслуживающей организации», - заявили в ведомстве.

Правоохранители также обыскали места жительства руководителей и собственников этих предприятий.

В отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» возбудили дело о мошенничестве на 811 миллионов рублей. В ведомстве при этом не уточнили число участников разбирательства, но заявили, что задержали сотрудника безопасности компании за попытку передачи взятки размером в 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ.

Подозреваемый попытался заплатить, чтобы правоохранители не проверяли поставки оборудования для нужд спецоперации.

Ранее заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева задержали по делу о крупной взятке. В его доме провели обыски.

Рубль Военные ФСБ Мошенничество Заводы
25 декабря 2024, 02:56
Замдиректора Роскосмоса по вооружению обвинили в коррупции — СМИ
РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил еще одно дело в отношении заместителя директора государственной корпорации «Роскосмос» Олега Фролова. Источники «Коммерсанта» рассказали, что бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фролов ранее руководил военной академией и возглавлял Главное управление вооружения российской армии. В 2018 году он стал исполнительным директором Роскосмоса по оборонным программам. В декабре 2023-го Фролова арестовали и предъявили ему обвинения в мошенничестве.

Следствие полагает, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими фигурантами дела - бизнесменом и сотрудником коммерческой организации. Затем они при исполнении контракта по закупке оборудования похитили бюджетные средства на сумму не менее 435 миллионов рублей.

Изначально в материалах дела речь шла только о махинациях при создании специализированного оборудования. По версии следствия, всего один агрегат, «уникальная барокамера», обошелся государству почти в полмиллиарда рублей.

Теперь же следователь предъявил всем троим фигурантам дела новое обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В результате глава СК РФ Бастрыкин продлил срок расследования дела Фролова до полутора лет. Подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до середины марта.

В октябре прошлого года за границу сбежал еще один топ-менеджер Роскосмоса. Его обвинили в крупных хищениях.

Коррупция Роскосмос Мошенничество СК РФ
24 декабря 2024, 18:40
«Играла замечательно». Девушки в московском кафе развели мужчин на десятки тысяч рублей
Unsplash
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В Москве полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество из-за жалоб на девушек в кафе на Ходынском бульваре. Один из пострадавших рассказал 360.ru о случившемся.

По словам мужчины, он начал переписываться с девушкой, которая предложила ему встретиться в кафе. Потерпевший заподозрил неладное, когда увидел большое количество дублей в чеке. Официантка заявила, что все это заказывала девушка. Цены в меню, по его мнению, были выше рыночных примерно на 30%.

«Возможно, это полностью моя вина, потому что я был, так скажем, не на фокусе. И допустил такую ситуацию. Игра была на уровне, да, достойно. Девушка играла замечательно. Максимально правдоподобно», - заявил он.

По предварительным данным, пострадавшие мужчины знакомились в интернете с девушками, которые вскоре назначали им свидание в определенном кафе, сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

Если жертва соглашалась и оплачивала различные позиции, в конце вечера ей выставляли счет на несколько десятков тысяч рублей - намного дороже, чем по официальному прейскуранту. Потерпевшие отказывались платить и вызывали полицию, после чего девушки сбегали со свидания.

В кафе прошли обыски, правоохранители изъяли вещественные доказательства. Полиция разыскивает причастных к преступлению.

В сентябре житель Башкирии лишился почти 40 тысяч рублей , мечтая о свидании с незнакомкой из интернета.

Уголовное дело Мошенничество Мужчины Полиция Москва

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