15 марта 2024, 10:22

Неизвестный выстрелил в вышедшую на балкон женщину в Улан-Удэ

РИА «Новости»
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В Улан-Удэ неизвестный мужчина выстрелил в 49-летнюю женщину, которая вышла на балкон. Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По данным канала, несчастный случай произошел в четверг, 14 марта. Женщина вышла на балкон и услышала характерный звук спуска карабина и выстрела. После этого она почувствовала боль в подбородке. По предварительной информации, в нее выстрелили из пневматического оружия.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для оказания установления точных причин и обстоятельств. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Ранее безработные влюбленные устроили перестрелку в центре Санкт-Петербурга. Местная жительница дважды выстрелила из охолощенного автомата в строну возлюбленного. Тот ответил двумя выстрелами из светозвукового пистолета.

Преступления Россия Оружие
15 марта 2024, 10:45
Дело возбудили после обнаружения тела младенца в Новосибирской области
РИА «Новости»
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В Новосибирской области мать убила своего новорожденного ребенка. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в конце февраля женщина родила ребенка. Она положила новорожденную девочку в ведро и вынесла на мороз. В понедельник, 11 марта, было обнаружено тело ребенка без признаков жизни.

Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз. Оперативники уже допросили подозреваемую, ее родственников и соседей. Специалисты сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на мусорном полигоне на Камчатке нашли тело младенца. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.

Уголовное дело Дети Россия
15 марта 2024, 10:26
Оставившую замерзать детей на Новый год мать будут судить на Алтае
РИА «Новости»
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В селе Подгорное Майминского района молодая женщина предстанет перед судом за оставление в опасности своих детей и ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемая оставила своих двух маленьких сыновей одних в запертом и неотапливаемом доме накануне Нового года. Дети находились там без присмотра взрослых, у них также не было еды, воды и надлежащего гигиенического ухода. Сама женщина уехала из дома в соседний населенный пункт.

Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей по линии отца решил навестить семью и нашел в доме тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

«С признаками острого респираторного заболевания мальчик был доставлен в республиканскую больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется», - заявили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка изъяли из семьи до принятия судом решения по уголовному делу. Сейчас он находится под временной опекой близких родственников по линии отца.

На женщину завели три уголовных дела. Свою вину обвиняемая признала.

Ранее в Калининграде мать обожгла кипятком годовалую дочь.

Уголовное дело Суд Дети
15 марта 2024, 01:54
Рецидивиста осудили на 13,5 года за похищение девочки под Рязанью
РИА «Новости»
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Суд признал жителя Скопина виновным в домогательствах в похищении 14-летней девочки и приговорил его к 13,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области.

Следствие установило, что преступление произошло 26 октября 2021 года в Ряжске. Подсудимый напал на незнакомую девочку и начал ее домогаться. После этого он запихал потерпевшую в багажник машины, к счастью, подросток смогла в сбежать. Она рассказала о произошедшем родителям и обратились в полицию.

Мужчина предстал перед судом, ему назначили 13,5 года колонии строгого режима за совершенные преступления. Ранее он был неоднократно судим.

В селе Скопино сейчас проживает маньяк Виктор Мохов , который в начале 2000-х почти четыре года держал взаперти двух девушек 14 и 17 лет. Пленницы чудом смогли передать записку на волю, их вызволили. Маньяка отправили в колонию почти на 17 лет, он освободился в 2021 году.

Суд Дети Преступления Скопинский маньяк Виктор Мохов
15 марта 2024, 01:51
Обезглавленное тело пенсионерки нашли в Нижегородской области
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионерки в городе Ветлуге Нижегородской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Следователи сообщили, что в среду, 13 марта, обезглавленное тело 69-летней женщины обнаружили рядом с ее домом на улице Максима Горького. Головы женщины на месте преступления не было.

По сообщениям местных СМИ, из дома пенсионерки пропали ценные монеты и антиквариат. Сейчас на месте преступления работают следователи-криминалисты.

«Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также опубликовал видео из дома убитой женщины.

Ранее полиция Дагестана задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двух пенсионерок 70 и 96 лет. По версии следствия, подозреваемый расправился с женщинами с помощью топора.

Уголовное дело Убийства Преступления Женщины Полиция Следственный комитет России

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