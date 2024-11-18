18 ноября 2024, 14:01

Неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме

РИА «Новости»
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Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело после расстрела двух охотников в лесном массиве Талдомского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером в воскресенье, 17 ноября, неизвестный выстрелил в двух местных жителей, которые находились на охоте. От полученного ранения один из мужчин скончался, другому своевременно оказали медицинскую помощь, его состояние на данный момент неизвестно.

Главк МВД по Московской области в Telegram-канале добавил, что правоохранители приступили к поискам стрелка.

«Сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лица, совершившего преступление», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте.

Уголовное дело Стрельба МВД РФ Талдом Следственный комитет России
18 ноября 2024, 04:23
Суд Астрахани арестовал мужчину, который 26 лет назад задушил мать и дочь
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Задержанного в Астрахани 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 26-летней давности, арестовали по решению суда. Об этом пресс-служба Ленинского районного суда сообщила ТАСС.

«В отношении этого задержанного человека ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и будет обжаловано», - сообщили в суде.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем». По информации следствия, в ноябре 1998 года обвиняемый с подельником проникли в квартиру и задушили хозяйку жилья и ее дочь. После убийства они вынесли из квартиры ценности и денежные средства на сумму около 45 тысяч рублей.

В Подмосковье арестовали водителя такси, который в Солнечногорске выкинул из машины участника СВО на костылях.

Убийства Суд Мужчины Аресты
18 ноября 2024, 02:26
На шестикратного чемпиона России по футболу напали с холодным оружием
РИА «Новости»
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Трое сотрудников футбольного клуба «Ленинградец» пострадали из-за нападения в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, среди пострадавших оказались бывший участник сборной России по футболу Вадим Евсеев, который сейчас работает тренером клуба, его ассистент Александр Шмарко и заместитель гендиректора ФК.

Происшествие случилось, когда тренерский штаб «Ленинградца» и руководство шли в отель из ресторана. В этот момент сзади к компании подошли двое неизвестных и попросили сигарету. Когда они не получили ответа, то брызнули в лицо Евсеева из перцового баллончика.

Как рассказал пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия, после этого Шмарко вместе с еще одним сотрудником попытались задержать хулиганов, однако нападавшие вытащили нож и ударили его по лицу.

Правонарушителей задержали сотрудники клуба. Теперь ими занимаются полицейские. Евсееву и Шмарко оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Вадим Евсеев состоял в сборной России по футболу, стал шестикратным чемпионом страны. Возглавил «Ленинградец» в конце сентября. Команда выступает во Второй лиге.

Ранее игроки «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в матче 14-го тура РПЛ. Защитник московского клуба Виллиан Роша ударил спартаковцев Руслана Литвинова и Срджана Бабича.

Драки Спортсмены Футбол
18 ноября 2024, 02:15
Суд избрал меру пресечения подростку, пнувшего школьницу в Нижних Сергах
РИА «Новости»
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Районный суд отправил под домашний арест подростка-мигранта, который ударил ногой в грудь школьницу в Нижних Сергах Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения - домашний арест по 15 января 2025 года», - написали в сообщении.

Накануне подростку предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Дело завели после того, как в СМИ появилось видео, на котором подросток с кавказской внешностью пнул с разбега русскую девочку. За кадром его подначивала другая девочка, предположительно, которая снимала видео.

Уголовное дело Суд Школы Видео СК РФ Свердловская область Аресты
17 ноября 2024, 22:50
Появились кадры задержания угонщика маршрутки в Раменском
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Появилось видео задержания мужчины, который угнал маршрутку в городе Раменское. Кадры опубликовал Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

Сначала на записи видно погоню за уезжающей газелью. Потом маршрутка столкнулась с легковой машиной и съехала на обочину. В конце записи можно рассмотреть повреждения на легковушке и схваченного угонщика.

До этого в пресс-службе рассказали, что происшествие случилось примерно в 10:10. По предварительным данным, между водителем маршрутки и пассажиром начался конфликт, в ходе которого остальные попутчики вышли из салона. Потом мужчина вытолкал шофера из машины, сел за руль и поехал.

Маршрутку заметили полицейские в Жуковском и потребовали нарушителя остановиться. Автомобилист проигнорировал стражей порядка, началась погоня. В Раменском угонщик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. После ДТП правоохранители смогли задержать его.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас правонарушитель в территориальном участке полиции.

Задержания Уголовное дело ДТП Видео Россия Жуковский Машины Водители Раменское

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