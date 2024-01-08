Неизвестный пять раз выстрелил в жителя Ногинска и скрылся на иномарке

Мужчина с огнестрельными ранениями 7 января смог самостоятельно обратиться в больницу, но через некоторое время умер. Следователи и криминалисты изъяли пулю и гильзы, одежду погибшего, а также начали допрашивать свидетелей.

По информации РЕН ТВ , мужчину ранили на парковке торгового центра «Люкс». Нападавший пять раз выстрелил в него, после чего злоумышленник скрылся на Porsche Cayenne. В издании добавили, что рядом с пострадавшим в автомобиле находилась женщина.

Ранее житель городского округа Лыткарино Московской области случайно открыл огонь из травматического пистолета по знакомому , который пришел к нему в гости. Пуля попала в мужчине в шею, он умер до приезда скорой помощи.