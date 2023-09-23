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Мужчина с маской на лице и капюшоном на голове усыпил подростка с помощью неизвестного вещества, после чего привязал к стулу в заброшенном здании. Он рассказал пленнику, что его отчим якобы задолжал похитителю пять миллионов при отбывании наказания в тюрьме.

«Он представился Михаилом и заодно назвал свое прозвище: Тесак», - отметили журналисты.

Неизвестный пытал школьника электрошоком и избивал его палкой, уточнило издание. После этого мужчина завязал подростку глаза и доставил его обратно в поселок. Отчим мальчика заявил, что не был никогда знаком с заключенным с прозвищем Тесак.

Ранее сотрудники петербургской полиции задержали троих местных жителей из-за подозрений в похищении человека. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемые насильно отвезли мужчину в поселок Металлострой, где под угрозой убийства потребовали 700 тысяч рублей.