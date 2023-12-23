Неизвестный открыл стрельбу у ресторана в Видном и ранил трех человек

Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место врачи. Несмотря на усилия медиков, один из получивших ранения скончался.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас в ведомстве изучают все обстоятельства происшествия. На месте стрельбы работают криминалисты. Также они начали допросы всех выживших участников конфликта.

Поисками устроившего стрельбу в Видном занимаются сотрудники полиции.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления объявили в розыск. В ведомстве уточнили что конфликт между мужчинами произошел около одного из домов на улице Героя России Тинькова.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», - подчеркнули в пресс-службе.