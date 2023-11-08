Неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде жилого дома в Екатеринбурге
Екатеринбургские полицейские ищут мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома в Академическом районе города. Об этом написало издание Ura.ru со ссылкой на одного из жильцов дома.
По словам собеседника издания, мужчина напал на школьницу вечером в пятницу, 3 ноября. Сейчас по квартирам ходит участковый и допрашивает жильцов дома, которые узнали о преступлении со слов полицейских.
В следственном управлении СКР по Свердловской области отказались комментировать запрос корреспондента.
Ранее стало известно, что полицейские разыскивают пассажира рейса Сургут - Санкт-Петербург, который на протяжении всего полета приставал к девятилетней девочке в самолете. 80-летний пассажир представился массажистом и насильно делал ребенку массаж. Школьница сообщила, что мужчина начал приставать после того как узнал, что она летит без родителей.