Неизвестные выстрелили в водителя Mercedes на юго-востоке Москвы и забрали деньги

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По данным ведомства, днем на Донецкой улице водитель Mercedes остановился на светофоре. В этот момент из машины Infiniti вышли неизвестные и несколько раз выстрелили в мужчину через стекло иномарки. Затем разбили стекло топором и уехали.

Раненого водителя Mercedes доставили в больницу. Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, нашли брошенным в Батайском проезде.

Правоохранители под контролем прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего. Нападавших разыскивают. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе МВД Москвы уточнили, что, предположительно, в водителя иномарки стреляли из травматического оружия. После этого из салона машины забрали сумку с деньгами.

Ранее суд в Москве вынес приговор 59-летнему местному жителю, обвиняемому в огнестрельном ранении сотрудника бара на Пресненском Валу. Он проведет шесть лет в колонии общего режима.