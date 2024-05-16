Неизвестные в масках разнесли топорами иномарку в Челябинске

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На кадрах, опубликованных изданием, видно, что злоумышленники подготовились к налету и хорошо спланировали действия. Мужчины в считанные минуты нашли нужную иномарку, разбили стекла и сбежали. Полиция объявила в розыск налетчиков.

В пресс-службе регионального УМВД пояснили изданию, что получили заявление о повреждении машины во дворе дома на улице 2-я Эльтонская. Правоохранители уже осмотрели место, опросили свидетеля и собственника иномарки.

Хозяин разбитого автомобиля Audi не захотел комментировать случившееся. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На днях в Кирове школьники проломили стекло машины игрушечным трактором. Подростки бросали с крыши 25-этажного дома игрушки и повредили иномарку.