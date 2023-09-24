Неизвестные в Дагестане умышленно сбили ребенка на велосипеде
В Дагестане неизвестные на автомобиле умышленно сбили ребенка на велосипеде. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Видео опубликовали в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».
«Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно», - написала в мессенджере руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
Гариева добавила, что камера запечатлела «нечто невообразимое и явно неадекватное», что требует незамедлительного вмешательства полиции. На кадрах видно, как ВАЗ-2107 дважды перекрывает мальчику на велосипеде дорогу. На третий раз машина задним ходом сбила ребенка. Из «Семерки» вышли двое парней и стали что-то говорить кричащему мальчику на дороге.
Случайная прохожая получила ранение в живот в результате уличной перестрелки в Махачкале. С ранением брюшной полости пострадавшую доставили в больницу.