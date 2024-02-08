08 февраля 2024, 02:36

Неизвестные похитили водителя и пассажиров прямо на дороге в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины силой задержали шофера и пассажиров «Жигулей». Видео с места происшествия опубликовало издание E1.ru.

Сначала три автомобиля окружили темные «Жигули», а потом из машин вышли крепкие мужчины. Они жестко вытолкали из автомобиля водителя и пассажиров, опустили их лицом в грязь и начали обыскивать. Потом неизвестные подняли этих людей и затолкнули в свои автомобили.

На кадрах момент задержания похож на следственную процедуру, однако никто из участников происшествия не был в форме правоохранителей. В полиции города заявили, что информации о случившемся им не поступало.

Ранее неизвестные похитили мужчину в Челябинске. Потерпевшего затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении днем на глазах у свидетелей.

Мужчины Екатеринбург Машины Водители
08 февраля 2024, 01:43
США выдали россиянина, которого на родине обвинили в эксплуатации детей
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США выдали России ее гражданина Игоря Лекомцева, которого обвинили на родине в сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная служба Штатов, передало РИА «Новости».

В пресс-службе МВД РФ подтвердили данные иностранных коллег и отметили, что Лекомцева вносили в международный розыск за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Разбирательство началось после происшествия в 2014 году, из-за подозреваемого пострадал девятилетний мальчик из Тюмени.

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США в городе Сиэтле отправили 45-летнего россиянина на родину 26 января. В Америку мужчина приехал в 2017 году по туристической визе, а в 2020-м году его арестовали местные сотрудники правоохранительных органов, когда узнали о розыске в РФ.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье Михаил Борзых мог скрыться за границей. СК потребовал его заочного ареста.

США Дети Россия
07 февраля 2024, 22:16
Подозреваемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье мог скрыться за границей
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Следственный комитет потребовал заочного ареста Михаила Борзых, которого подозревают в убийстве владелицы завода ТИАЛ 64-летней Светланы Филанович и ее подруг 67-летних сестер-близняшек Натальи и Ирины в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, мужчина мог скрыться за пределами России.

Ранее в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области нашли трупы трех пенсионерок. По данным следователей, женщин застрелили в частном доме еще 5 февраля, а их тела обнаружил сосед на следующий день.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК по Подмосковью, разбирательство передали в первое управление по расследованию особо важных дел. Группа наиболее опытных криминалистов и следователей приступила к работе.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Россия
07 февраля 2024, 18:37
Начальницу отдела налоговой инспекции в Москве отправили арестовали по делу о взятках
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В Басманном районном суде Москвы постановили арестовать начальницу одного из отделов ИФНС № 30 Юлию Лактюхину по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил Лактюхину под арест на месяц и 28 суток.

Начальницу отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Ранее Никулинский районный суд приговорил экс-следователя по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки. Виноградову также на 10 лет запретили работать на государственной службе и в правоохранительных органах.

Суд Аресты Москва
07 февраля 2024, 17:49
Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы экстрадировали из Киргизии
РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы в 2021 году экстрадировали из Киргизии. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь в жилом помещении по адресу улица Архитектора Власова, нанес знакомому колото-резаные ранения в области шеи. Мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся на территории Киргизии. Против него выдвинули обвинение заочно и объявили в международный розыск. Позже фигуранта дела экстрадировали в Москву.

Еще одного мужчину, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Аргентины. По версии оперативников, вместе с другими лицами он создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей.

Киргизия Убийства Следственный комитет России Москва

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