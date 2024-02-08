Неизвестные похитили водителя и пассажиров прямо на дороге в Екатеринбурге

Сначала три автомобиля окружили темные «Жигули», а потом из машин вышли крепкие мужчины. Они жестко вытолкали из автомобиля водителя и пассажиров, опустили их лицом в грязь и начали обыскивать. Потом неизвестные подняли этих людей и затолкнули в свои автомобили.

На кадрах момент задержания похож на следственную процедуру, однако никто из участников происшествия не был в форме правоохранителей. В полиции города заявили, что информации о случившемся им не поступало.

Ранее неизвестные похитили мужчину в Челябинске. Потерпевшего затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении днем на глазах у свидетелей.