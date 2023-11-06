06 ноября 2023, 20:26

Неизвестные обстреляли белый Land Cruiser в Уссурийске

Unsplash
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Группа неизвестных вела стрельбу по белому внедорожнику Land Cruiser в городе Уссурийске в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, огонь по иномарке открыли на автомобильной стоянке перед магазином «Ветеран», который находится на Владивостокском шоссе.

Злоумышленники обстреляли белый внедорожник, ехавший по парковке. В результате обстрела 30-летний мужчина получил ранение в живот.

«Очевидцы самостоятельно увезли его в больницу до приезда скорой», - указали в материале.

Другие подробности происшествия в публикации не привели. Полицейские устанавливают личности стрелявших и их мотивы.

Ранее драка в автобусе закончилась стрельбой в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров выстрелил в 45-летнего оппонента и скрылся. Позже петербуржец сам пришел в полицию, теперь ему грозит уголовное дело.

Стрельба Полиция
06 ноября 2023, 19:09
Иностранца заподозрили в домогательствах к 12-летней школьнице в тверском автобусе
РИА «Новости»
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Полиция Твери заподозрила иностранца в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего иностранного гражданина. Его подозревают в совершении преступления по статье о развратных действиях.

Предположительно, в автобусе, который следовал по Московскому району Твери, мужчина приставал к несовершеннолетней.

В региональной прокуратуре уточнили, что мать пострадавшей подала заявление в полицию.

«В ходе отработки информации <…> личность мужчины установлена, и он задержан. В настоящее время подозреваемый передан в СУСК», - отметили правоохранители.

Прокуратура Твери взяла на контроль расследование дела.

Ранее полиция объявила в розыск пенсионера, который приставал к 9-летней девочке на рейсе Сургут - Санкт-Петербург. Мужчина насильно делал массаж незнакомому ребенку во время всего полета.

Россия Полиция Следственный комитет России
06 ноября 2023, 17:15
«Пауэрлифтинг победил». Охранник — о задержании открывшего стрельбу боксера в Москве
РИА «Новости»
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Открывший стрельбу бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов перед стрельбой в московском ресторане уже подрался с одним из посетителей. Об этом RT рассказал обезвредивший спортсмена охранник Сергей Булдин.

По его словам, после этого боксера попросили покинуть ресторан, однако тот начал кричать и пообещал «положить всех».

Завязалась потасовка, в ходе которой пострадали Булдин, его коллега и менеджер ресторана. Все они получили ранения от травматического пистолета.

«Пауэрлифтинг победил бокс», - резюмировал Булдин результаты потасовки.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. По предварительной информации, Иванов не поладил с другим мужчиной и избил его, после чего начал стрелять по остальным людям в заведении.

В понедельник столичная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Иванова по статье «Хулиганство».

Стрельба МВД РФ Рестораны Москва 2023
06 ноября 2023, 10:45
Тело несовершеннолетней девушки обнаружили в Якутии
РИА «Новости»
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Тело несовершеннолетней обнаружили в воскресенье, 5 ноября, в населенном пункте Намцы в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Ведомство завело уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным в статье «Доведение до самоубийства». Тело несовершеннолетней 2008 года рождения нашли в общежитии педагогического колледжа.

В ходе обследования места происшествия следователи изъяли интересующие их предметы, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств ЧП.

Днем ранее стало известно об обнаружении тел трех несовершеннолетних в одной из квартир дома на проспекте Чекистов в Краснодаре. По предварительной версии, причиной гибели молодых людей могла стать передозировка наркотических препаратов. В ходе осмотра места ЧП правоохранители обнаружили приборы для курения.

Якутия Дети Следственный комитет России
06 ноября 2023, 09:13
Уголовное дело возбудили против устроившего стрельбу в центре Москвы боксера
pxhere.com
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Против чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова, устроившего стрельбу на Шлюзовой набережной в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После задержания спортсмену предъявили обвинение по статье о хулиганстве, указали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что вечером 5 ноября подозреваемый был в нетрезвом состоянии у ресторана на Шлюзовой набережной. Внезапно между ним и двумя мужчинами возник конфликт.

«Он <…> нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин», - отметили в ведомстве.

У трех пострадавших выявили огнестрельные ранения, у еще одного - перелом носа.

Волк уточнила, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Иванова по статье о хулиганстве.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело <…> в отношении жителя Тамбовской области», - сказала представитель МВД.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании спортсмену меры пресечения.

Предварительной причиной конфликта между Ивановым и пострадавшими стала банальная ссора. Позже оказавшийся под прицелом боксера студент объяснил, что их диалог начался с классической просьбы закурить. В результате потасовки молодой человек получил травмы, требующие проведения операции.

Драки Уголовное дело Суд МВД РФ Полиция

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