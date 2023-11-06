Неизвестные обстреляли белый Land Cruiser в Уссурийске

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По данным канала, огонь по иномарке открыли на автомобильной стоянке перед магазином «Ветеран», который находится на Владивостокском шоссе.

Злоумышленники обстреляли белый внедорожник, ехавший по парковке. В результате обстрела 30-летний мужчина получил ранение в живот.

«Очевидцы самостоятельно увезли его в больницу до приезда скорой», - указали в материале.

Другие подробности происшествия в публикации не привели. Полицейские устанавливают личности стрелявших и их мотивы.

Ранее драка в автобусе закончилась стрельбой в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров выстрелил в 45-летнего оппонента и скрылся. Позже петербуржец сам пришел в полицию, теперь ему грозит уголовное дело.