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По данным издания, на днях охранник во время вечернего обхода обнаружил взломанные замки в одном из кабинетов. Заглянув внутрь помещения, он не заметил, что не хватает приборов.

Следующим утром сотрудники охраны изучили записи видеонаблюдения. На кадрах они увидели двух неизвестных мужчин, проникнувших ночью на территорию института. Тем временем лаборанты внимательно осмотрели рабочее место и заметили, что из кабинета пропал генератор, трансформатор, и еще несколько деталей от осциллографа.

Авторы статьи уточнили, что аналогичное преступление в лаборатории произошло зимой 2021 года, причастных к краже тогда не нашли.

Ранее кражу советских статуэток за 30 миллионов рублей раскрыли в Москве. Подозреваемым оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой.