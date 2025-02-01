01 февраля 2025, 20:47

Неизвестные напали на жителя Уфы и похитили его на глазах у соседей

РИА «Новости»
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Житель Уфы стал жертвой похищения двух мужчин. Злоумышленники настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

Житель Уфы стал жертвой похищения двух мужчин. Злоумышленники настигли беглеца во дворе дома, где сначала избили, а после за воротник дотащили до машины и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СК Башкирии, опубликовав видео с моментом похищения.

В ведомстве уточнили, что похищение мужчины произошло в минувшую пятницу, 31 января, во дворе одного из домов на улице Менделеева.

В ходе совместной работы следователей и оперативников МВД личности злоумышленников, а также местонахождение похищенного быстро установили.

Криминалисты завели уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия. Сейчас с подозреваемыми работают следователи, которые устанавливают мотивы и обстоятельства, толкнувшие их на преступление.

В минувшую четверг, 30 января, двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку из тюменского села Княжево , когда она выходила из школы. Машину, на которой увезли подростка, остановили в Саратовской области.

Позже выяснилось, что девочку по цыганским обычаям выкрал 15-летний жених. Но доехать до Волгограда, где планировалось торжество, пара не успела. По последним данным, девочку вернули родителям.

Уголовное дело Преступления Уфа Следственный комитет России
01 февраля 2025, 15:57
Бывшему заму исполнительного директора «Роснано» избрали меру пресечения
РИА «Новости»
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Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

В госкорпорации Галстян занимал пост заместителя исполнительного директора - управляющего директора по финансам.

При рассмотрении ходатайства следователей об избрании меры пресечения суд отказал представляющим интересы обвиняемого адвокатам в домашнем аресте или запрете определенных действий.

Артур Галстян проходит обвиняемым вместе бывшим директором по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Мариной Касенковой и бывшим заместителем председателя правления госкорпорации Борисом Подольским.

По версии следствия, они подделывали отчеты о финансах и экономической деятельности «Роснано» для получения новых субсидий из государственного бюджета. Расхождение в бумагах и реальных результатах обнаружили в ходе аудита, проведенного после смены руководства.

Мещанский районный суд Москвы арестовал третьего топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы , под стражей обвиняемый останется на один месяц и 28 суток.

Уголовное дело Суд Россия Аресты Роснано Москва
01 февраля 2025, 09:52
Действия «банды амазонок» на юге России сочли осознанными и согласованными
РИА «Новости»
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Члены так называемой банды амазонок, осужденные за разбои и убийства на юге России, действовали согласовано и осознанно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По решению суда, Сергея Синельника приговорили к пожизненному лишению свободы, Анастасию Синельник - к 23 годам колонии, Викторию Тарвердиеву - к 24 годам, Инессу Тарвердиеву - к 24 годам 6 месяцам.

В материалах указали, что совместное участие фигурантов в совершении преступлений носило осознанный и согласованный характер, о чем свидетельствует количество и тяжесть противоправных деяний, а также тщательная подготовка к ним.

Суд также установил, что совершенные бандой преступления «охватывались умыслом каждого члена группы».

Банда действовала на юге России с 2007 по 2013 годы и убила 10 человек. Всего по делам потерпевшими признали 98 человек.

Убийства Преступления
01 февраля 2025, 08:34
Напавшего на женщину в подъезде дома во Владивостоке насильника арестовали
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Жителя Владивостока, задержанного за жестокое нападение на женщину в подъезде дома по улице Аллилуева, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Уголовное дело завели по статьи «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей». Если вину мужчины докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего Александра Кузьменко, который уже был неоднократно судим. Его нападение на женщину в подъезде жилого дома попало на камеру видеонаблюдения.

Насильник 30 минут избивал 42-летнюю пострадавшую и издевался над ней. После случившегося потерпевшую нашли в бессознательном состоянии жильцы дома. По словам матери женщины, она получила тяжелые травмы и находится в больнице.

Уголовное дело Суд Преступления Изнасилования Владивосток
01 февраля 2025, 02:39
«Перережу горло». Заложница черного лесоруба рассказала, как выжила
РИА «Новости»
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Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT, что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT , что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Утром 29 января директор лесничества сообщил ей о незаконной вырубке и поручил выехать на место. Вместе с ней в машине находились водитель, замдиректора, его сын, работавший участковым лесничим, и обнаруживший срубленные деревья лесничий. Нарушитель встретил их у дома, спросил, приедет ли полиция, и открыл огонь.

Никитину и сына замдиректора он увел в дом и заковал в наручники. Там мужчина дал им телефон и заставил позвонить директору.

«Мы лежали на полу. Сергей сказал: „Если будете дергаться - перережу горло“. Также он сказал звонить директору, чтобы он приехал, встал на колени и просил прощения, только тогда он нас не убьет», - рассказала женщина.

Она уже слышала о преступнике. В прошлом он отсидел в тюрьме за раскопки оружия, его с позором уволили из Троицкого лесничества. Взяв заложников, он надел немецкую пилотку и футболку со свастикой. Впоследствии мужчина свел счеты с жизнью, а на помощь пленникам приехали полиция и МЧС.

Перед смертью пытаясь скрыть преступление он сжег служебный автомобиль. Прокуратура показала кадры с места ЧП.

Уголовное дело Убийства Преступления

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