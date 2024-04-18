18 апреля 2024, 13:38

«Не сразу поняли, что это заточка». Мужчину зарезали за замечание о парковке в Москве

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В Москве мужчину зарезали за замечание о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемого разыскивают. Мать погибшего рассказала «360», что ее сына ударили заточкой.

По ее словам, парень отправился к своей невесте. Сама мать погибшего не знает, что именно послужило причиной конфликта.

«Меня там не было. Но мальчика зарезали прямо возле подъезда», - сказала она.

О происшествии ей сообщила невеста сына. По ее словам, нападавших было двое. Оба они живут в том же доме, где и невеста погибшего.

«Они живут в этом же подъезде», - отметила собеседница «360».

Во время конфликта у подъезда находилось 15 очевидцев. Сам момент убийства произошел на глазах у свидетелей. Парня пытались откачать, но не успели.

«Не сразу поняли, что это была заточка. Даже сын не сразу понял, что его… Скорая приехала быстро. Успели [отвезти в больницу], но откачать не успели», - добавила мать погибшего.

Столичный СК опубликовал кадры с камер наружного видеонаблюдения. На видео попал момент начала конфликта. Судя по кадрам, один мужчина агрессивно вел себя. Его пытался сдерживать другой человек.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний парень припарковал свою машину на тротуаре рядом с жилым домом на улице Краснодарской в Москве. Ему сделал замечание 24-летний москвич, который приехал на мотоцикле. В результате начался конфликт.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота», - указали в ведомстве.

После подозреваемый скрылся с места происшествия. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Следователи осмотрели место убийства и отсмотрели все записи с видеокамер. Личность подозреваемого установили, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ход расследования взяла на контроль Люблинская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, подозреваемый ударил погибшего в бедро и ранил живот.

Уголовное дело Убийства Больницы Мужчины Москва
18 апреля 2024, 11:32
Изнасиловавшему и закопавшему девушку в Железногорске курсанту вынесли приговор
Телеканал «360»
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Красноярский краевой суд приговорил Евгения Анисифорова из Железногорска к 21 году исправительной колонии строгого режима и выплате трех миллионов рублей за изнасилование и убийство 16-летней девушки, нападение на другую пострадавшую и кражу мобильных телефонов. «360» показал кадры из зала суда.

Бывшего курсанта Академии МЧС Евгения Анисифорова судили в закрытом режиме. Он сознался в том, что 31 июля 2022 года на берегу Кантатского водохранилища несколько раз ударил по голове, изнасиловал и заживо засыпал гравием 16-летнюю девушку. Затем мужчина напал на 19-летнюю девушку, но она смогла сбежать, а потом украл четыре мобильных телефона.

«Признать Анисифорова Евгения виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», - сказала судья.

Суд также удовлетворил гражданский иск на возмещение ущерба на сумму три миллиона рублей. До вступления приговора в законную силу Евгений Анисифоров останется в СИЗО № 1 Красноярска.

Выступая с последним словом, обвиняемый заявил о планах отправиться в зону проведения спецоперации. Представитель Следкома заявил сайту kp.ru , что ему не удастся заключить контракт из-за тяжести статьи.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Изнасилования
18 апреля 2024, 10:00
Экс-чиновнице в Приморье предъявили окончательное обвинение в коррупции
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В Приморье закончили расследовать уголовное дело против бывшей чиновницы Натальи Соколовой. Ей предъявили окончательное обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, экс-директор департамента земельных имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова в 2015 году от лица департамента сдала в аренду, не имея на то права, юрлицу земельный участок на улице Спортивная во Владивостоке. Она также незаконно разделила этот участок.

В 2016 году от Соколова от имени департамента подписала договор купли-продажи земли на сопке Шошина с пятью горожанами. Они построили на территории 13 гаражей, общая площадь которых составила 260 «квадратов». Однако по договору они получили более 11 тысяч квадратных метров, заплатив три миллиона рублей, что составляет 5% от кадастровой цены. Рыночная стоимость участка на момент заключения договора превышала 63 миллиона рублей. В последствии, проведя несколько сделок, собственником земли стало ООО «Специализированный застройщик „Смарт Девелопмент“».

В 2021 году Соколова помогла бизнесмену получить земельные участки во Владивостоке. За это он построил во дворе ее коттеджа бассейн более чем за миллион рублей.

Соколову отправили в изолятор, ее имущество свыше чем на 16 миллионов рублей арестовали.

Ранее осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская решила отправиться в зону СВО. Она подала соответствующее заявление.

Уголовное дело Коррупция Приморье Чиновники
18 апреля 2024, 09:57
Дело бурятской ОПГ «Комсомольцы» передали в суд
Пресс-служба Следственного комитета
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В Бурятии пройдет суд над девятью участниками группировки «Комсомольцы» по делу о разбое и двойном убийстве в Муйском районе в 2013 году. Следователи завершили расследование и передали материалы для рассмотрения по существу, сообщил Следком республики.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила пресс-служба.

Девять мужчин в возрасте от 37 до 59 лет обвинили в создании банды, убийстве двух человек, разбое с применением оружия и умышленном поджоге. Большинство фигурантов дела жили в городе Бодайбо в Иркутской области. Выйти на них удалось при расследовании других уголовных дел.

По версии следствия, в 2013 году лидер группировки «Комсомольцы» или «Спортсмены» решил устранить конкурентов в сфере незаконного оборота золота. Пятеро стрелков, два наблюдателя и водитель устроили засаду двум мужчинам, которые возвращались из соседнего региона после продажи незаконно добытого драгметалла.

На проселочной дороге у поселка Таксимо машину обстреляли, и она съехала в кювет. Водитель умер, его напарник попытался сбежать, но его убили. Подозреваемые забрали более 11 миллионов рублей, подожгли машину через фитиль в бензобаке и скрылись.

Полиция задержала участников ОПГ , в которую вошли чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены. Они хотели завладеть предприятием в Минеральных Водах.

Уголовное дело Суд Приговоры Следственный комитет России Бурятия
18 апреля 2024, 06:38
Изъятую у пьяного главы МЧС Чечни машину разыскивали в Канаде
Пресс-служба МЧС
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Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане за пьяную езду и попытку сбить полицейских. Он управлял иномаркой, которую разыскивал Интерпол Канады, сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации канала, пьяный Алихан Цакаев ехал по встречной полосе в районе ФКПП «Герзель». В ответ на требование ДПС остановиться, он попытался сбить госавтоинспекторов. После этого выпустили «еж».

Мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и без документов, а машину увезли на штрафстоянку. Дагестанские правоохранители выяснили, что авто разыскивала служба Интерпола Канады.

О том, что задержанный оказался высокопоставленным чеченским чиновником, узнали от подъехавшего к месту задержания экипажа ДПС Чечни. Алихана Цакаева планировали увезти в отдел МВД в Новолакском районе, однако, по информации канала, его забрали люди на трех автомобилях с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат». Машина тоже исчезла.

Задержание Алихана Цакаева показали «Известия». Мужчину выволокли из машины и уложили на асфальт.

Задержания Дагестан Чечня Канада Машины Аресты

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