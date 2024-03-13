«Не сплю ночами». Девушка-таксистка из Подмосковья заявила о страхе за свою семью

«Я боюсь за свою семью, за своих детей, за свой дом. До сих пор сильный стресс, не сплю ночами. Иногда звоню своей маме. Нападавший со мной не связывался», - поделилась она.

Виктория боится, что человек, который ее избил, может попросить кого-то из своих знакомых следить за ней и ее родными.

Нападение произошло в Дмитрове 8 марта. Мужчина, который ехал в качестве пассажира в автомобиле своей дочери, посчитал, что сидевшая за рулем такси Виктория должна была уступить дорогу.

Он вышел из машины, подошел к автомобилю женщины, разбил стекло и ударил глухонемую девушку.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.