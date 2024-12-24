24 декабря 2024, 01:36

«Не раскаивается». Суд арестовал хирурга, из-за которого ослепла жена раввина Бороды

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После неудачной блефаропластики, из-за которой жена главы Федерации еврейских общин России Инна Борода почти потеряла зрение, хирурга Екатерину Лонскую отправили под домашний арест. Об этом адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин сообщил 360.ru.

«Избранная судом мера в настоящий момент соответствует общественной опасности, в данном случае мы ее оспаривать не будем», - заявил Андрей Алешкин.

Однако указал, что потерпевшая сторона готовит иск о возмещении ущерба в порядке 44 статьи УПК РФ.

«Что касается позиции самой Лонской, могу пояснить, что она вину не признает и не раскаивается. Несмотря на то, что в деле имеются доказательства, в том числе и экспертизы. Я как адвокат потерпевшей буду добиваться доведения дела до суда и предъявления гражданского иска», - добавил правозащитник.

Дело против Лонской возбуждено по части второй статьи 238 Уголовного кодекса (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.

Представители защиты Инны Бороды сообщили, что женщина после процедуры провела в госпитале неделю, после чего потеряла зрения. Пострадавшей пришлось обращаться за помощью к итальянскому врачу. Тот сумел восстановить ей зрение только на одном глазу - до 30%.

Адвокаты Инны Бороды утверждают, что к таким последствиям привели лекарства, которые принимала их клиентка. Врач Лонская, по их мнению, не провела диагностику и не узнала об этом. Хирург свою вину не признает.

Ранее в Екатеринбурге врач потерял миллионы и влез в кредиты из-за мошенников.

Суд Адвокаты Врачи Аресты
23 декабря 2024, 19:02
Мосгорсуд смягчил приговор злоупотреблявшему полномочиями экс-главе «Автодора»
РИА «Новости»
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Мосгорсуд смягчил с 12 до девяти лет приговор экс-главе «Автодора» Сергею Кельбаху, которого признали виновным в масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебная коллегия постановила изменить приговор Тверского суда Москвы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу.

Кельбах выступил в суде с последним словом и заявил, что он является законопослушным гражданином и не нарушал закон на должности председателя правления. Подсудимый рассказал, что изучил все должностные инструкции и использовал свои полномочия строго в соответствии с правилами.

«В приговоре указано, что якобы все решения, в том числе финансовые, принималась одним мной, это не соответствует действительности», - подчеркнул он.

Ранее суд признал Кельбаха виновным в совершении трех преступлений. Его приговорили к 12 годам тюрьмы и на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями.

Мосгорсуд Суд Преступления Приговоры
23 декабря 2024, 17:54
Более 20 человек подожгли ТЦ, банки и отделения почты из-за мошенников
Пресс-служба МЧС
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Мошенники уговорили более 20 человек совершить в России диверсии. По требованию аферистов поддавшиеся манипуляциям граждане устраивали поджоги в торговых центрах, банках, отделениях почты России и на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

За последние несколько дней правоохранители зафиксировали самую массовую волну действий мошенников. Злоумышленники вынуждали своих жертв бросать петарды и бутылки с зажигательной смесью, а также обливать бензином и поджигать полицейские машины.

«Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и движимые желанием вернуть похищенные средства стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!» - отметили в ведомстве.

В Москве и Подмосковье 21 декабря зафиксировали более 10 случаев поджогов и запуска фейерверков по указке мошенников. Сотрудники МВД задержали правонарушителей. Большинство из диверсантов оказались пожилыми людьми.

МВД РФ Мошенничество
23 декабря 2024, 16:24
Арестованного главу курской «Корпорации развития» отстранят от работы
РИА «Новости»
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Генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, которого арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, отстранят от работы на время проведения расследования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врио губернатора региона Александра Хинштейна.

«Нам предстоит серьезно проанализировать деятельность корпорации, понять, насколько созданный механизм был правильным, насколько он зависел от фактора личности, какова ситуация сегодня в связи с возбуждением уголовных дел и арестом ее руководителей», - подчеркнул Хинштейн.

Тут же он отметил, что эти меры не говорят о виновности Лукина, поскольку данное решение принять может исключительно суд.

В прокуратуре ранее заявили, что ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий в ходе строительства фортификационных сооружений достиг более 800 миллионов рублей.

Суд Коррупция Чиновники Аресты Курская область
23 декабря 2024, 15:52
Суд вынес приговоры еще 8 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Усть-Лабинский районный суд огласил третий приговор в отношении участников массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

На скамье подсудимых оказались восемь обвиняемых - Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев, Мухомадрасул Шахбаев и Курбан Ибрагимов. Всех их признали виновными. Ибрагимова приговорили к восьми годам колонии общего режима, остальных - к семи.

Суд установил, что подсудимые в октябре прошлого года участвовали в массовых беспорядках на территории аэропорта. Причиной митинга стало прибытие из Тель-Авива самолета с находящимися на борту израильтянами.

Ранее вынесли приговор другим шестерым участникам массовых беспорядков в воздушной гавани. Они получили от 4,5 до восьми лет в колониях общего режима.

Суд Приговоры Международные отношения Самолеты Беспорядки Краснодарский край

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