06 декабря 2023, 21:29

Не хороните Киву

РИА «Новости»
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Личность убитого 6 декабря в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы можно с уверенностью назвать неоднозначной. Но его гибель стала очередным напоминанием о том, насколько беспринципные люди управляют Украиной. Писатель Платон Беседин подчеркнул, что киевский режим нужно не представлять слабым — а сделать таковым. Для справедливости.

Далее - его прямая речь.

Говорить же надо совсем о другом. Илья Кива, каким бы он ни был, выбрал сторону России. Он переехал с Украины, фактически выписав себе смертный приговор. И его застрелили.

Операцию готовили долго и тщательно , планировали и по итогу реализовали. Так и что теперь? Какой это месседж тем украинцам, которые захотят выбрать Россию? Сколько раз они подумают прежде? Вот в каком ключе мыслить надо.

Сегодня, после убийства , о Киве говорят много и преимущественно жестко. В данном плане он всех объединил. Вспоминается хрестоматийно-банальное «предателей никто не любит».

Однако говорить об этом надо было раньше, когда Илью Киву звали то в одну, то в другую студию - поразительная всеядность. Тогда он был всем нужен, а теперь вдруг стал негативным персонажем. Как пел Курт Кобейн, negative creep.

Все, что лично я думал о Киве, я сказал при его жизни. Что-то - даже ему в лицо. Он был гоголевский персонаж - мог бы появиться где-нибудь в «Мертвых душах»; Николай Васильевич бы расширил масштаб.

Так что не нужно думать, что они слабые. Нужно сделать их слабыми. Так, чтобы каждый день, каждый миг они чувствовали себя не в безопасности и тряслись за свои шкуры.

Это нужно сделать для справедливости. Это нужно сделать для тех, кто выбирает и будет выбирать Россию. Только так, карая карателей не на словах, а на деле, мы восстанавливаем справедливость и облегчаем выбор.

Илья Кива - крепкий мужик. Таким я его и запомню. Мы встречались с ним и в киевских, и в московских телестудиях. Он очень напоминал героя одного из молодежных мемов. Накачанный, спортивный, лоснящийся, уверенный и самоуверенный. Вот и после того, как в него стреляли , Кива прошел еще немного, шаг за шагом, истекая кровью.

О его биографии сейчас пишут достаточно. Если выразиться мягко, то Киве более всего подходит одно слово - перебежчик. Он был в «правосеках», ходил красно-черным, а потом вдруг решил убраться в Россию. Мол, покаялся, осознал.

Прилепин выжил. Татарский, Дугина убиты. В Донбассе и на новых территориях взрывают многих. Тех, кто выбрал Россию. Так что там о безопасности? Украина действует как осатаневший беспредельщик, как лютый террорист - черти, засевшие в Киеве, ни чем и ни в чем не ограничены.

Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
06 декабря 2023, 20:43
Работу следователей на месте убийства Ильи Кивы сняли на видео
Телеканал «360»
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В Одинцовском городском округе следователи приступили к работе на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Снятые возле отеля «Величъ Country Club» кадры опубликовал «360».

Киву нашли мертвым вечером 6 декабря в Подмосковье. Следователи предварительно установили, что в политика выстрелили из неизвестного оружия. В СК уже возбудили уголовное дело и прорабатывают несколько версий произошедшего.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что к убийству экс-депутата Рады имеет отношение СБУ : его гибель в ведомстве назвали результатом спецоперации украинских силовиков.



На территорию отеля никого из представителей СМИ не пускают. Какие-либо комментарии правоохранители тоже не дают.

На видео попали закрытые ворота с надписью «Частная территория. Проезд/проход по пропускам» и машины Следственного комитета и полиции.

Убийства Депутаты Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
06 декабря 2023, 19:43
Уголовное дело завели после убийства Ильи Кивы в Подмосковье
РИА «Новости»
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива», - указали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к убийству лиц.

По данным Telegram-канала Mash, тело Ильи Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club».

Политик проживал здесь в отдельном коттедже. Его нашел один из сотрудников гостиничного комплекса.

Позже спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы. Он указал, что политика ликвидировали в ходе спецоперации СБУ.

Верховная рада Украина Следственный комитет России
06 декабря 2023, 18:22
Пистолеты, карабин, ружье и свыше 1,6 тысячи патронов нашла полиция в квартире москвича
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В Москве в квартире 62-летнего жителя на улице Касаткина нашли и изъяли три пистолета-пулемета и 1600 патронов. Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении орудия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранительных органов, пистолеты-пулеметы были переделаны самодельным способом путем замены штатного ствола для стрельбы. Также полицейские нашли 1600 патронов разного калибра, карабин и охотничье ружье, составные части огнестрельного оружия, тиски для фиксации деталей и пять предметов, похожих на пистолеты.

Против мужчины возбудили дело по части первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов.

МВД РФ Оружие Москва 2023
06 декабря 2023, 18:17
Обвиняемого в убийстве годовалого сына жителя Тулы арестовали до февраля
Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области
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Ленинский районный суд Тульской области отправил под арест до 4 февраля 2024 года местного жителя, которого обвинили в убийстве годовалого сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 4 декабря мужчина вместе с сыном находился в квартире в поселке Молодежный. Поведение мальчика вызвало у подсудимого вспышку агрессии. Сначала он попытался задушить ребенка, а затем нанес ему смертельный удар ножом.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Учитывая опасения следственных органов, что подсудимый может скрыться, его заключили под стражу на один месяц и 29 дней.

Известно, что тело убитого ребенка нашли в квартире. Его отец в это время находился на улице, в двух километрах от места преступления. Во время допроса он признал свою вину.

Сосед подозреваемого не удивился произошедшему. По его словам, мужчина был неадекватным.

Убийства Суд

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