Не хороните Киву

Далее - его прямая речь.

Говорить же надо совсем о другом. Илья Кива, каким бы он ни был, выбрал сторону России. Он переехал с Украины, фактически выписав себе смертный приговор. И его застрелили.

Операцию готовили долго и тщательно , планировали и по итогу реализовали. Так и что теперь? Какой это месседж тем украинцам, которые захотят выбрать Россию? Сколько раз они подумают прежде? Вот в каком ключе мыслить надо.

Сегодня, после убийства , о Киве говорят много и преимущественно жестко. В данном плане он всех объединил. Вспоминается хрестоматийно-банальное «предателей никто не любит».

Однако говорить об этом надо было раньше, когда Илью Киву звали то в одну, то в другую студию - поразительная всеядность. Тогда он был всем нужен, а теперь вдруг стал негативным персонажем. Как пел Курт Кобейн, negative creep.

Все, что лично я думал о Киве, я сказал при его жизни. Что-то - даже ему в лицо. Он был гоголевский персонаж - мог бы появиться где-нибудь в «Мертвых душах»; Николай Васильевич бы расширил масштаб.

Так что не нужно думать, что они слабые. Нужно сделать их слабыми. Так, чтобы каждый день, каждый миг они чувствовали себя не в безопасности и тряслись за свои шкуры.

Это нужно сделать для справедливости. Это нужно сделать для тех, кто выбирает и будет выбирать Россию. Только так, карая карателей не на словах, а на деле, мы восстанавливаем справедливость и облегчаем выбор.

Илья Кива - крепкий мужик. Таким я его и запомню. Мы встречались с ним и в киевских, и в московских телестудиях. Он очень напоминал героя одного из молодежных мемов. Накачанный, спортивный, лоснящийся, уверенный и самоуверенный. Вот и после того, как в него стреляли , Кива прошел еще немного, шаг за шагом, истекая кровью.

О его биографии сейчас пишут достаточно. Если выразиться мягко, то Киве более всего подходит одно слово - перебежчик. Он был в «правосеках», ходил красно-черным, а потом вдруг решил убраться в Россию. Мол, покаялся, осознал.

Прилепин выжил. Татарский, Дугина убиты. В Донбассе и на новых территориях взрывают многих. Тех, кто выбрал Россию. Так что там о безопасности? Украина действует как осатаневший беспредельщик, как лютый террорист - черти, засевшие в Киеве, ни чем и ни в чем не ограничены.