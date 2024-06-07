«Не хочу, чтобы он жил». Вдова Еговцева заявила, что Матвеев убил ее мужа из-за ревности

Вдова рассказала, что с убийцей ее мужа у нее были только дружеские отношения, причем в 12-летнем возрасте, когда они находились в больнице. В ее жизни он снова появился спустя 24 года. К тому времени она успела выйти замуж и родить дочь, а после гибели супруга встретила Антона Еговцева. Они поженились, родился сын.

По словам собеседницы 360.ru, она сразу рассказала Матвееву, что замужем, а тот ответил, что они будут просто дружить. Он также признался, что семьи у него нет, он всю жизнь любил только ее. Вскоре она пожалела, что вообще начала с ним общаться.

«Он начал приезжать ко мне на работу, постоянно устраивать скандалы. У меня об этом узнал муж. Мы жили изначально на Крупской. Ему кто-то слил информацию, где я проживаю. Он начал ходить по этажам, выбивать двери соседям. Обращались в полицию. Полиция приезжала и говорила, что с вами ничего не случилось, в семейные дела мы не лезем», - рассказала Екатерина.

В день убийства она вызывала полицию. Наряд ее опросил, заверил, что поедут на адрес Еговцева, но этого не сделали. Около полуночи она написала мужу сообщение, чтобы узнать, приехала ли полиция, но ей никто уже не ответил. Екатерина призналась, какое наказание она желает Матвееву.

«Честно? Я не хочу, чтобы он жил. Он просто угробил семью. Оставил ребенка одного, без папы. Я понимаю, что не выживет Матвеев. Если он не выживет в больнице, то не выживет в тюрьме. Он все-равно умрет», - заявила она.

Ранее вдова Еговцева рассказала, что после нападения убийца нарисовал кровью сердечко. Сейчас Матвеев находится в реанимации.