«Не доживут до суда». Криминалист рассказал, что может случиться с террористами в СИЗО

«Понимаете, они попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди… Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО. Поэтому с террористами могут разобраться по-другому, скажем так», - объяснил Игнатов.

Эксперт предположил, что фигурантов резонансного дела на время следствия могут содержать отдельно для их же безопасности. Но тогда есть шанс, что возмездие настигнет их уже после суда - в колонии для пожизненно заключенных. Сокамерники могут убить террористов, так как преступникам, осужденным пожизненно, уже ничего не страшно.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. Преступники ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли концертный зал. Злоумышленники попытались скрыться, но их задержали в Брянской области по пути к украинской границе.