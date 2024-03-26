Названы районы Стамбула, где проживали террористы, напавшие на Crocus City Hall

Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» Фаридун Шамсиддин прилетел из Турции 4 марта. В феврале он опубликовал в Instagram* фотографии из Стамбула, сделав восемь публикаций в один день - 23 февраля, сообщило РИА «Новости». Почти на всех снимках указана геолокация «Аксарай, Стамбул». На опубликованных фотографиях есть и сам Шамсиддин, а также мечеть Фатих.

По данным портала, Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый выехал из отеля 27 февраля, а в Москву вернулся только 2 марта.

Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали прибыл в Стамбул 5 января и заселился в ту же гостиницу, но его выезд был 21 февраля. Однако, 2 марта он вылетел одним рейсом с Шамсиддином из Международного аэропорта (IST).

Оба подозреваемых без проблем прибыли в Турцию и покинули страну. Остается загадкой, чем занимались и где находились в период с 27 февраля по 2 марта.

Портал Artı Gerçek также сообщил, что Шамсиддин покинул Турцию 4 марта через стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен. По данным издания, он жил в феврале в отеле в центральном районе Шишли, а затем переехал в квартиру в районе Башакшехир.

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