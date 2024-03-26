26 марта 2024, 18:10

Названы районы Стамбула, где проживали террористы, напавшие на Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Двое обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall во время поездок в Стамбул жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли. При этом пока неизвестно, чем они занимались до вылета в Россию, сообщил портал Yetkinreport.

Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» Фаридун Шамсиддин прилетел из Турции 4 марта. В феврале он опубликовал в Instagram* фотографии из Стамбула, сделав восемь публикаций в один день - 23 февраля, сообщило РИА «Новости». Почти на всех снимках указана геолокация «Аксарай, Стамбул». На опубликованных фотографиях есть и сам Шамсиддин, а также мечеть Фатих.

По данным портала, Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый выехал из отеля 27 февраля, а в Москву вернулся только 2 марта.

Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали прибыл в Стамбул 5 января и заселился в ту же гостиницу, но его выезд был 21 февраля. Однако, 2 марта он вылетел одним рейсом с Шамсиддином из Международного аэропорта (IST).

Оба подозреваемых без проблем прибыли в Турцию и покинули страну. Остается загадкой, чем занимались и где находились в период с 27 февраля по 2 марта.

Портал Artı Gerçek также сообщил, что Шамсиддин покинул Турцию 4 марта через стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен. По данным издания, он жил в феврале в отеле в центральном районе Шишли, а затем переехал в квартиру в районе Башакшехир.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Турция Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 15:31
ФСБ раскрыла цель организаторов теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Напавшие на концертный зал Crocus City Hall радикалы-исламисты действовали с помощью спецслужб стран Запада и Украины. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава ФСБ Александр Бортников.

Об участии в теракте радикальных исламистов также заявлял президент России Владимир Путин на совещании с правительством, руководителями силовых структур и членами оперативного штаба, созданного после теракта в концертном зале.

Глава государства подчеркнул, что исполнители уже найдены, но остается вопрос об организаторах и заказчиках нападения. Путин добавил, спецслужбы и правоохранительные органы должны дать ответы на целый ряд вопросов, которые возникли после теракта.

Он добавил, что организаторы при помощи нападения на учреждение добивались создания паники в российском обществе.

Напавшие на концертный зал Crocus City Hall радикалы-исламисты действовали с помощью спецслужб стран Запада и Украины. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава ФСБ Александр Бортников.

«Раскачать ситуацию, создать панику в обществе», - заявил Бортников, отвечая на вопрос об интересах стран Запада и Украины в теракте на территории России.

Терроризм ФСБ Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 15:24
Раскрыты подробности работы обвиняемого в нападении на Crocus City Hall Фаридуни
Телеканал «360»
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Арестованный по уголовному делу о теракте в Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске не более полугода. Об этом «360» сообщил осведомленный источник, близкий к производству.

Собеседник подчеркнул, что руководство на фабрику практически не приезжает и как набирают сотрудников для работы - неизвестно.

О том, что Шамсидин Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске, стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, где обвиняемому избрали меру пресечения.

Одна из жительниц городского округа в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим боевиком и даже получила от него серию угроз.

По словам собеседницы, когда она выгуливала собаку, то нетрезвый Фаридуни перекрыл ей дорогу автомобилем, которым управлял. На просьбу дать ей пройти мужчина начал ругаться и сыпать угрозами.

«Сказал, что скоро всем русским [конец]», - пояснила она.

Узнал Шамсидина Фаридуни и охранник Crocus City Hall , который столкнулся с ним за неделю до атаки на концертный зал. По словам сотрудника, мужчина внимательно осматривал фойе и вызвал у него сильное подозрение.

Шамсидина Фаридуни вместе с еще тремя обвиняемыми в нападении на Crocus City Hall, где погибли 139 человек, задержали в Брянской области при попытке бегства. Басманный суд Москвы отправил всех участников нападения в СИЗО на два месяца.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 12:45
Многоэтажку, где сдавали квартиру террористу Фаридуни, сняли на видео
Телеканал «360»
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Видео с многоэтажкой, квартиру в котором, предположительно, сдавал одному из террористов восьмой фигурант дела об атаке на Crocus City Hall Алишер Касимов, появилось в распоряжении «360». Речь идет о доме в Путилкове.

Материалы в отношении Касимова сегодня поступили в Басманный суд Москвы. Известно, что фигурант - уроженец Киргизии.

По данным Telegram-канала Baza , Касимов сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, который является предполагаемым лидером группы боевиков.

Источник Shot уточнял, что сам Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.

Накануне, 25 марта, суд арестовал еще трех фигурантов дела о террористической атаке на концертный зал. Они приходятся друг другу родственниками. Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, Исроил Исломов - их отец.

Обвиняемых в теракте четырех преступников - Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни - ранее арестовали до 22 мая.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 12:44
Сдавшего квартиру напавшим на Crocus City Hall боевикам арестовали
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Новый фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Алишер Касимов на заседании по избранию меры пресечения заявил, что не знал о планах боевиков, а только сдавал им квартиру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала Басманного суда Москвы.

Об арестованном известно, что ему 32 года. Касимов - уроженец Киргизии, но имеет российское гражданство, женат, воспитывает троих детей. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и держит свое кафе. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

Telegram-канал Baza уточнил, что квартиру у Касимова снимал участник нападения на Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни , который якобы считается предполагаемым лидером группировки.

Алишер Касимов стал восьмым фигурантом уголовного дела о теракте в Crocus City Hall, которого отправили под стражу, и вторым россиянином.

В минувший понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. У него также есть российский паспорт.

Вместе с ним арестовали его брата Аминчона и отца Исроила Исломова.

Он пояснил, что опубликовал объявление о сдаче квартиры и с ним связались потенциальные арендаторы.

«Я не знал, что они планируют терроризм. Мне через „Авито“ написали, где я написал, что хочу сдавать квартиру», - заявил Касимов.

Но его объяснения не сработали, и ходатайство следователей об аресте задержанного удовлетворили.

«Избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», - огласила решение судья.

Суд Стрельба в Crocus City Hall

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