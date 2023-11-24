Названо число убитых родителями в России детей за 2022 год

«За 2023 год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних. <…> В 2022 году родители совершили 80 убийств детей. Это очень жуткая цифра», - сказала она.

По словам омбудсмена, важным шагом для профилактики преступлений в стране стало принятие стратегии комплексной безопасности детей. Львова-Белова выразила надежду, что е реализация «позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере».

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в стране в мае текущего года. Согласно указу, документ будет действовать до 2030 года.

Тела троих детей ранее нашли в частном доме в городе Великие Луки. Следователи подозревают в убийстве их мать - 34-летнюю местную жительницу.