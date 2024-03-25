Названо число погибших от огнестрельных ран в Crocus City Hall

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«От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека», - сказал он.

По словам Бастрыкина, жертвами пожара стали 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 пострадавших. На месте теракта в Crocus City Hall погибли 137 человек, двое их них скончались в больницах.

Трагедия произошла вечером 22 марта.

Террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall и расстреляли зрителей. В здании также произошел пожар.