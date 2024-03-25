Названо число погибших от огнестрельных ран в Crocus City Hall
Огнестрельные ранения стали причиной смерти при теракте Crocus City Hall 40 человек, от пожара погибли четверо. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека», - сказал он.
По словам Бастрыкина, жертвами пожара стали 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 пострадавших. На месте теракта в Crocus City Hall погибли 137 человек, двое их них скончались в больницах.
Трагедия произошла вечером 22 марта.
Террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall и расстреляли зрителей. В здании также произошел пожар.