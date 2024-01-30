30 января 2024, 18:22

Названа причина возгорания BMW с двумя погибшими в Калужской области

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Газовый баллон стал очагом возгорания автомобиля BMW в Калужской области, где погибли водитель и его 16-летняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что также установили личности погибших: в машине ехала семья из Москвы.

По предварительным данным, около 18:00 в минувший понедельник, 29 января, во время движения по трассе Таруса - Алекина в багажнике автомобиля BMW X 6 загорелся газовый баллон.

Пламя быстро охватило все транспортное средство. Водитель и 16-летняя девочка погибли на месте. Выбраться смогла только 44-летняя пассажирка. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу Калуги, где оказали необходимую помощь.

Баллон обнаружили криминалисты, которые прибыли на место происшествия. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ. В ведомстве подчеркнули, что к конструкции машины баллон отношения не имел.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители продолжат устаналивать все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело Газ СК РФ Машины BMW
30 января 2024, 18:20
Мачеху истерзанной девочки из Челябинска отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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В Челябинске в СИЗО отправили мачеху девочки, которую изъяли из семьи из-за странного поведения и шрамов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

По информации источника, против женщины завели уголовное дело по статье об истязании. Ее отправили под стражу до 28 марта.

Девочку забрали из семьи после того, как тетя несовершеннолетней пожаловалась на ее странное поведение. На руках подростка заметили шрамы. Ребенок проживал в квартире вместе с отцом и мачехой.

В Алтайском крае женщина пошла под суд по обвинению в истязании двух падчериц. Несколько лет подряд она оскорбляла и избивала девочек , а также иногда не кормила.

Также в Санкт-Петербурге завели дело против отца, который побрил налысо голову шестилетней дочери и грозился вырвать ей зубы в наказание за то, что она не успела добежать до туалета ночью.

Дети Семья СИЗО Челябинск
30 января 2024, 14:14
Мошенница украла у московской пенсионерки два миллиона рублей
РИА «Новости»
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Мошенница украла у московской пенсионерки два миллиона рублей, представившись соцработником. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, женщина позвонила 87-летней москвичке и представилась работником социальной службы. Она сообщила, что пожилой женщине полагается помощник, и предложила лично приехать, чтобы оформить необходимые документы для получения услуги.

Пенсионерка радушно приняла у себя незнакомку, которая также проинформировала ее о якобы проходящей замене купюр. Аферистка убедила пенсионерку показать ей свои сбережения. Увидев в руках старушки два миллиона рублей, женщина стала настаивать на их срочном обмене. Но пенсионерка спрятала деньги под простыню и отправилась на кухню продолжать беседу с мошенницей.

Неожиданно раздался звонок в дверь, и появилась еще одна незнакомка. Она объяснила, что пришла к своей коллеге, уже находящейся в квартире. Посетив ванную, она ушла, а вскоре первая женщина тоже покинула квартиру.

После их ухода пожилая москвичка не обнаружила под простыней своих сбережений. Она немедленно обратилась в полицию.

Еще одну подозреваемую в хищении 600 тысяч рублей у московской пенсионерки удалось задержать.

Она выдавала себя за сотрудницу Пенсионного фонда.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва
30 января 2024, 14:01
«Караулили и угрожали». Семья с топором и битой напала на женщину с питбулем в Братске
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В Иркутской области женщина попала в больницу с травмой головы. На нее и ее собаку в Братске напала семья из четырех человек. Конфликт начался несколько месяцев назад, когда соседи не поделили дорогу, рассказала «360» пострадавшая.


После первого разряда соседка схватила электрошокер двумя руками и попыталась нажать еще раз, но хозяйка собаки тоже удерживала прибор и не дала этого сделать. Во время драки собака вырвалась и укусила обидчицу.

«В другой руке у меня была собака на коротком поводке. В ходе конфликта пес вытянул поводок и укусил ее за зад. Я увидела это и испугалась, с перепугу ударила ее, она немного ослабила руки. Я вырвала руки, забрала собаку и просто убежала», - сказала она.

Гости с палками С тех пор началось преследование. Женщина показала запись камеры, на которой супруги стучались в ее дверь. Полиция, по ее словам, приезжала, брала объяснения у обеих сторон и уезжала обратно.

Первая встреча В интернете появилось видео, на котором четыре человека в тамбуре круглосуточного магазина напали на женщину с собакой. Пострадавшая заявила, что эти люди - жильцы соседнего дома. Они размахивали битой, палкой и топором.

«Отец, мать, дочь и зять. Четвертого участника этого побоища я впервые увидела, именно когда он меня избивал. Если эти трое мелькали постоянно, из материалов дела я узнала, как их зовут, то этого человека не знала», - сказала женщина.

Она запомнила день, когда начался конфликт - 8 октября 2023 года. Собеседница «360» выгуливала собаку и встретила на дороге женщину, которая быстрым шагом пошла в ее сторону.

«Началось разбивание дверей, кидание камней в окна, угрозы. Постоянно караулили, угрожали физической расправой, убийством. Я постоянно вызывала полицию, но ни к чему это не привело - привело к тому, что у меня пробита голова», - сказала она.

Выгул без намордника Жильцам соседнего дома не нравилось, что собака гуляла без намордника. Женщина подтвердила, что не надевала его, чтобы пес мог обороняться от других собак - ее псу меньше года.

«Я не знаю, [в чем претензии], я с этими людьми не была знакома лично, никогда с ними не общалась. Поэтому не понимаю, почему так произошло. <…> Собаку я никогда не выгуливала без поводка. Да, собака была без намордника, но это было исключительно потому, что там три соседские собаки, которых прикармливают активно. Они гораздо крупнее, кидаются. Мне все время приходилось отгонять [их]», - объяснила женщина.

Последняя стычка с соседями стала особенно эмоциональной, женщину увезли в больницу. Она получила травму головы, ушибы ног. Собаку тоже показали ветеринару - у нее нашли неглубокую рану головы и гематомы на задних лапах в районе таза.

Драки Иркутская область Собаки Животные
30 января 2024, 12:37
Двух мужчин арестовали за ограбление подростка на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Двум подозреваемым в нападении и ограблении подростка на востоке Москвы предъявили обвинение. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, ночью 27 января двое молодых людей напали на подростка возле одного из жилых зданий на улице Суздальская. Злоумышленники отняли у пострадавшего имущество на сумму в 30 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись.

Их удалось быстро найти. Подозреваемым грабителям 2004 и 2005 годов рождения предъявили обвинения. Суд одобрил заключение мужчин под стражу на время расследования.

Выяснилось, что подозреваемые прибыли в Москву, чтобы вести преступную деятельность. Не исключено, что они могут быть замешаны в похожих правонарушениях.

Еще два приезжих подпали под уголовное дело за хулиганство. В соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января причинили вред прохожему.

Драки Следственный комитет России Москва

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