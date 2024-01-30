Названа причина возгорания BMW с двумя погибшими в Калужской области

В Иркутской области женщина попала в больницу с травмой головы. На нее и ее собаку в Братске напала семья из четырех человек. Конфликт начался несколько месяцев назад, когда соседи не поделили дорогу, рассказала «360» пострадавшая.





После первого разряда соседка схватила электрошокер двумя руками и попыталась нажать еще раз, но хозяйка собаки тоже удерживала прибор и не дала этого сделать. Во время драки собака вырвалась и укусила обидчицу.

«В другой руке у меня была собака на коротком поводке. В ходе конфликта пес вытянул поводок и укусил ее за зад. Я увидела это и испугалась, с перепугу ударила ее, она немного ослабила руки. Я вырвала руки, забрала собаку и просто убежала», - сказала она.

Гости с палками С тех пор началось преследование. Женщина показала запись камеры, на которой супруги стучались в ее дверь. Полиция, по ее словам, приезжала, брала объяснения у обеих сторон и уезжала обратно.

Первая встреча В интернете появилось видео, на котором четыре человека в тамбуре круглосуточного магазина напали на женщину с собакой. Пострадавшая заявила, что эти люди - жильцы соседнего дома. Они размахивали битой, палкой и топором.

«Отец, мать, дочь и зять. Четвертого участника этого побоища я впервые увидела, именно когда он меня избивал. Если эти трое мелькали постоянно, из материалов дела я узнала, как их зовут, то этого человека не знала», - сказала женщина.

Она запомнила день, когда начался конфликт - 8 октября 2023 года. Собеседница «360» выгуливала собаку и встретила на дороге женщину, которая быстрым шагом пошла в ее сторону.

«Началось разбивание дверей, кидание камней в окна, угрозы. Постоянно караулили, угрожали физической расправой, убийством. Я постоянно вызывала полицию, но ни к чему это не привело - привело к тому, что у меня пробита голова», - сказала она.

Выгул без намордника Жильцам соседнего дома не нравилось, что собака гуляла без намордника. Женщина подтвердила, что не надевала его, чтобы пес мог обороняться от других собак - ее псу меньше года.

«Я не знаю, [в чем претензии], я с этими людьми не была знакома лично, никогда с ними не общалась. Поэтому не понимаю, почему так произошло. <…> Собаку я никогда не выгуливала без поводка. Да, собака была без намордника, но это было исключительно потому, что там три соседские собаки, которых прикармливают активно. Они гораздо крупнее, кидаются. Мне все время приходилось отгонять [их]», - объяснила женщина.

Последняя стычка с соседями стала особенно эмоциональной, женщину увезли в больницу. Она получила травму головы, ушибы ног. Собаку тоже показали ветеринару - у нее нашли неглубокую рану головы и гематомы на задних лапах в районе таза.