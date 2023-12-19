Названа причина смерти уральского подростка после боксерского поединка

Собеседник подчеркнул, что судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника пришли к выводу, что именно закрытая черепно-мозговая травма стала причиной его смерти.

В заключении они написали о травме оболочки мозга и повреждении мягких тканей черепа.

Во время поединка юноша пропустил несколько серьезных ударов от соперника, один из которых пришелся в район печени. После этого юный спортсмен потерял сознани е. Прибывшие на место врачи забрали боксера в больницу, но он скончался по дороге.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.