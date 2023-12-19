19 декабря 2023, 20:44

Названа причина смерти уральского подростка после боксерского поединка

РИА «Новости»
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Потерявший сознание и умерший по дороге в больницу 14-летний участник открытого первенства по боксу в Первоуральске получил серьезную травму головы. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Shot.

Собеседник подчеркнул, что судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника пришли к выводу, что именно закрытая черепно-мозговая травма стала причиной его смерти.

В заключении они написали о травме оболочки мозга и повреждении мягких тканей черепа.

Во время поединка юноша пропустил несколько серьезных ударов от соперника, один из которых пришелся в район печени. После этого юный спортсмен потерял сознани е. Прибывшие на место врачи забрали боксера в больницу, но он скончался по дороге.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Спортсмены Уголовное дело Дети
19 декабря 2023, 21:19
Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС России по Самарской области
Пресс-служба МЧС
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Бассманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По информации ведомства, Бойко обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Другие фигуранты дела - руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Суд избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток - до 15 февраля 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета задержали руководителя областного главка МЧС Олега Бойко. Его подозревают в вымогательстве­ у денежных средств у подчиненных, которые те незаконно получали от руководителей коммерческих организаций в ходе проверок пожарной безопасности.

Во вторник, 19 декабря, подозреваемого этапировали в Москву.

Уголовное дело Суд Коррупция МЧС РФ Россия
19 декабря 2023, 16:48
Обвиняемого в изнасиловании женщины в гостинице арестовали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в номере гостиницы и краже у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 21 ноября в одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе в Москве мужчина изнасиловал знакомую, завладел ее деньгами в размере более 2,5 миллиона рублей и скрылся с места происшествия.

Совместными усилиями оперативники столичного СК и их коллеги из уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого, мужчину 1985 года рождения. Во время допроса он частично признал свою вину.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

Еще одного мужчину, уроженца Республики Таджикистан, задержали по подозрению в изнасиловании подростка на юго-западе Москвы. Он был другом семьи 15-летней потерпевшей.

Преступления Изнасилования Москва 2023
19 декабря 2023, 15:06
Пенсионерка из Москвы потеряла почти 10 миллионов рублей из-за мошенников
РИА «Новости»
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Пожилая москвичка стала жертвой обмана мошенников, выдавших себя за сотрудников правоохранительных органов. Она потеряла почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мошенник позвонил пенсионерке и сообщил, что на ее квартиру якобы выдали генеральную доверенность другому человеку. Притворяясь представителями банковских учреждений и суда, преступники убедили пожилую женщину перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет и осуществить продажу жилья в Чечерском проезде.

Москвичка подготовила все требуемые документы и заключила договор купли-продажи, полагая, что так она спасает свою недвижимость от противоправных действий. В результате продажи квартиры она получила 9,8 миллиона рублей, которые передала курьеру, прибывшему по указанию мошенников.

Началось расследование обстоятельств дела.

За прошедшие 11 месяцев в Москве 252 ребенка стали жертвами аферистов.

Прокуратура РФ Преступления Мошенничество Москва 2023
19 декабря 2023, 11:54
Подозреваемого в убийстве мужчины ножом из-за конфликта задержали в Москве
РИА «Новости»
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На севере Москвы между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес несколько ударов ножом оппоненту. Пострадавший скончался в больнице, а подозреваемого задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на улице Бусиновская Горка злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему противнику два удара ножом. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали 54-летнего пострадавшего. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице.

Оперативники задержали 60-летнего подозреваемого для привлечения по уголовной статье об убийстве.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в прокуратуре.

Ранее поножовщина в вагоне московского метро попала на видео. Словесная перепалка переросла в драку между тремя знакомыми.

Драки Поножовщины Москва 2023

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