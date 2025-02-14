Названа общая стоимость арестованного имущества семьи Блиновских

Речь идет о более чем 50 земельных участках по всей России, автомобилях, домах и квартирах. В частности, Блиновские серьезно вложились в недвижимость в Крыму: приобрели земельный участок в Ялте в 500 «квадратов» за 13 миллионов рублей и 17 участков в курортном поселке Семидворье на побережье Чёрного моря ценой более 300 миллионов.

В Москве у семейной четы четырехкомнатная и двухкомнатная квартиры общей стоимостью в 200 миллионов рублей. В Подмосковье Блиновские владеют участком и домом стоимостью около 170 миллионов. Также у них есть дома, квартиры и земельные участки в Адыгее, Костроме и Ярославле.

Ранее стало известно, что государственное обвинение запросило для Блиновской шесть лет лишения свободы , запрет на занятия бизнесом на пять лет и штраф в 1,5 миллиона рублей. При этом финансовые требования к «королеве марафонов» снизили с 918 до 587 миллионов рублей после погашения части задолженности по налогам.