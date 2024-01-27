«Найдена, погибла». В Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки

Жительница Подмосковья пропала 22 января 2024 года. К поискам девушки подключили волонтеров - они двое суток прочесывали местность и опрашивали возможных свидетелей.

«Найдена, погибла. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили волонтеры.

По данным паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК», вечер 21 января погибшая провела в компании подруги. Девушки гуляли в центре столицы. Затем женщина села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».

В поезде девушка проспала свою остановку и доехала до Электростали. Там она решила вызвать такси до дома. После того, как женщина села в машину, ее никто не видел. По предварительным данным, с девушкой расправился водитель.

Ранее стало известно, что следователи заподозрили жителя Егорьевска в убийстве своего знакомого. Орудием расправы оказался шнур от зарядки.