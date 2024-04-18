Найден BMW, на котором скрылся подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в Москве
В Москве нашли машину подозреваемого в убийстве молодого человека из-за припаркованного авто. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Речь идет об иномарке BMW.
«Брошенный автомобиль BMW был обнаружен на улице Новороссийской», - уточнили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что специалисты непрерывно контролируют работу правоохранителей по расследованию всех обстоятельств убийства мужчины.
Резонансное преступление произошло накануне. У одного из домов на улице Краснодарской в Москве двое молодых парней устроили потасовку из-за припаркованного авто. Мужчина, приехавший к невесте, сделал замечание владельцу машины, которую тот поставил на тротуаре у подъезда. Второму участнику конфликта это не понравилось. Как отметила в беседе с «360» мать погибшего , подозреваемый накинулся на ее сына с заточкой. Скорая приехала быстро и успела довезти пострадавшего до больницы, однако спасти его не удалось.
Подозреваемого разыскивают. По данным Telegram-канала Shot , в машине подозреваемого нашли пистолет Макарова и нож, которым, предположительно, убили молодого парня.