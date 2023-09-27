Навальный проведет год в одиночной камере

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«Я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев», - написал он.

Навальному объявили о наказании сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Год в ЕПКТ считается самым строгим из возможных наказаний в колонии.

Накануне первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Навальному. При этом в текст приговора внесли незначительные изменения.

В августе блогеру Алексею Навальному дали 19 лет колонии особо режима по шести статьям из-за экстремистской деятельности. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем, в финансировании экстремистской деятельности и организации экстремистского сообщества. Также ему придется заплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

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