«Нашли руку и голову». Расчленивший сожительницу в Оренбуржье мужчина имел судимость

«Мы жили с ними в одном дворе. Я узнала о ее пропаже 22 апреля, стала ей звонить, но телефон уже был отключен. Последний раз я видела Светлану 15 апреля, она приходила ко мне в гости», - отметила она.

По ее словам, Светлана жила со своим сожителей около семи лет, оба нигде не работали. Детей у них не было. Пара часто употребляла алкоголь, но при этом на людях они никогда не конфликтовали.

«Я не могу представить себе, что он мог так жестоко ее убить. В полиции мне сообщили, что нашли руку пропавшей, а потом и ее голову. Знаю, что у него есть судимость, а по какой статье, никогда не интересовалась», - резюмировала собеседница 360.ru.

По данным Telegram-канала Shot, житель Новотроицка заявил в полицию об исчезновении своей возлюбленной. По его словам, она якобы вышла из дома и не вернулась. Во время поисков сожитель сопровождал волонтеров, делая вид, что очень переживает.

Следственный комитет сообщил, что фрагменты тела женщины нашли по улице Советской. В ходе следствия правоохранители задержали 40-летнего сожителя потерпевшей, ранее судимого за совершение тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.