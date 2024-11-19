19 ноября 2024, 23:50

Нашелся наставивший пистолет на ветерана СВО таксист в Тобольске

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Полиция вычислила таксиста, который во время поездки по Тобольску наставил пистолет на ветерана СВО. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале допрос задержанного.

Муниципальный отдел МВД России «Тобольский» начал расследование после того, как в интернет попало видео конфликта. Таксист наставил на пассажира пистолет и заявил, что может его убить. Волк сообщила, что полицейские вычислили и задержали водителя в кратчайшие сроки.

На допросе мужчина заявил, что знает о причине задержания. Однако он не признал вину.

«[На видео] плохо отзываюсь. <…> Ну, я бы не сказал, что это угрозы», - сказал таксист.

Он наставил на пассажира травматический пистолет, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Тюменской области. Задержанному 46 лет, он приехал в Тобольск из Самарской области. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство» и ходатайствовали об аресте.

В Краснодаре таксист захотел расправиться с клиентами из-за того, что они попросили подъехать на другую сторону улицы. Пассажиры пожаловались на водителя, но агрегатор ничего не предпринял.

Задержания МВД РФ Военные Такси Полиция
19 ноября 2024, 19:36
Напавших на «Крокус» боевиков оставили под стражей до 22 февраля 2025 года
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Участники вооруженного нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» останутся под стражей до 22 февраля 2025 года. Такое решение вынес Басманный суд Москвы по ходатайству следователей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

В ведомстве напомнили, что речь идет о непосредственных исполнителях теракта в концертном зале - Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове*, Шамсидине Фаридуни* и Далерджоне Мирзоеве*.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года», - заявили в пресс-службе.

По данным следствия, все четверо обвиняемых ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. Перед уходом боевики подожгли здание. В теракте погибли 145 человек.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Уголовное дело Суд Аресты Теракт в «Крокусе»
18 ноября 2024, 22:06
Суд о признании геноцидом преступлений фашистов начался в Кабардино-Балкарии
Пресс-служба Генпрокуратуры
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В Кабардино-Балкарии суд начал изучать архивные материалы уголовного дела Народного комиссариата государственной безопасности Кабардино-Балкарской АССР о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«В период оккупации в целях массового убийства советских граждан из числа мирного населения и советских военнопленных захватчиками были сформированы карательные батальоны. Репрессивные функции в Кабардино-Балкарской Автономной ССР проводились гестапо, командой СД-10, отрядами жандармерии и военными комендатурами», - подчеркнул во вступительной речи прокурор республики Николай Хабаров.

Он отметил, что суду представят исчерпывающие доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

Массовые убийства и зверства, которые совершали нацисты на территории региона, также нашли подтверждение в приговоре Нюрнбергского международного военного трибунала.

После выступления Хабарова суд приступил к исследованию архивных материалов. В ходе заседания определили порядок допроса свидетелей, осведомленных о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления Великая Отечественная война Военнопленные
18 ноября 2024, 21:42
Московский пенсионер отдал мошенникам 24 млн рублей
РИА «Новости»
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Накопивший более 24 миллионов рублей на банковских счетах 72-летний пенсионер из Москвы лишился всех своих денег, добровольно передав их мошенникам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник журналистов пояснил, что «обработку» пожилого миллионера злоумышленники начали еще в начале ноября. Сначала с пенсионером через мессенджер связался неизвестный, который представился его давним знакомым. Он напугал москвича, что на предприятие, где тот раньше работал, начались обыски. Пенсионера попросили держать телефон при себе на случай звонка силовиков.

Через несколько часов с потенциальной жертвой связался второй неизвестный, назвавший себя следователем ФСБ. Он еще больше напугал пенсионера, рассказав ему об уголовном деле о государственной измене.

На следующий день на связь с пожилым москвичом вышел еще один якобы силовик, который еще сильнее запугал пострадавшего, сообщив, что от его имени прошел денежный перевод в адрес спонсора украинских боевиков. Доведя пожилого миллионера до панического состояния, на связь с ним вышла «сотрудница» Центробанка. Она успокоила москвича, предложив ему перевести все свои накопления на «безопасный счет».

На протяжении нескольких дней пенсионер закрывал свои счета в различных банках, а наличные передавал неизвестным курьерам, которые называли кодовое слово. Встречался они с ними в разных местах. Только отдав последние накопления, пожилой мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук рассказал о новой мошеннической схеме. Он пояснил, что злоумышленники отправляют потенциальным жертвам цветы или подарки, а после просят «код подтверждения доставки» , который люди получили в смс-сообщении. По словам эксперта, в таких ситуациях мошенники уже получили полный доступ ко всем аккаунтам пострадавшего и таким способом обходят последнюю защиту, получая код доступа.

Пенсионеры Мошенничество Деньги Москва
18 ноября 2024, 14:01
Неизвестный расстрелял двух охотников в Талдоме
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело после расстрела двух охотников в лесном массиве Талдомского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером в воскресенье, 17 ноября, неизвестный выстрелил в двух местных жителей, которые находились на охоте. От полученного ранения один из мужчин скончался, другому своевременно оказали медицинскую помощь, его состояние на данный момент неизвестно.

Главк МВД по Московской области в Telegram-канале добавил, что правоохранители приступили к поискам стрелка.

«Сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лица, совершившего преступление», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте.

Уголовное дело Стрельба МВД РФ Талдом Следственный комитет России

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