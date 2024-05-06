«Наш военкор». Киселев призвал наказать виновных в убийстве Бентли

Девятиклассник из Мытищ угрожал зарезать семью девочки, которая отказалась с ним встречаться. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Подробности конфликта в беседе с 360.ru рассказал мать школьницы.

Данные СК В подмосковном ГСУ СК возбудили уголовное дело после случившегося, отметили в Информационном центре Следственного комитета.

«В соцсети сообщается, что в городе Мытищи Московской области подросток, являющийся выходцем из Таджикистана, преследует несовершеннолетнюю одноклассницу, угрожает ее семье физической расправой», - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что в соцсетях молодой человек публиковал фотографии экстремистского характера.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по ходу расследования, а по завершении - о его результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Почему произошел конфликт Женщина воспитывает сына и дочь. Около месяца назад один из одноклассников девочки начал проявлять к ней интерес и предлагал встречаться. Та ответила отказом, но парень продолжал попытки привлечь ее внимание и взаимности не добился.

В минувший четверг, 2 мая, молодого человека заметили пьяным на детской площадке. Когда мимо него проходила отказавшая ему девочка, подросток начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, рассказала собеседника 360.ru.

«Она рассказала брату, тот захотел с ним переговорить 3 мая возле нашего дома, чтобы одноклассник объяснился. На встрече этот подросток начал проявлять агрессию, оскорблять, ругался матом, говорил, что брата это не касается», - пояснила мать ребят.

Помимо этого, заметила женщина, парень начал предлагать драться ее сыну, подступать к нему. Тот пояснил, что на кулаках отношения выяснять не будет. Но молодой человек не унимался, в итоге брату школьницы пришлось использовать перцовый баллончик.

Мать школьников обратилась в полицию. К ним приехала инспектор по делам несовершеннолетних, опросила всех троих, приняла заявление.

«Пока с этим разбирались, посмотрели его Telegram-канал, там заметили террористические наклонности, Бен Ладен*, подрыв башен-близнецов, свастики. Это у него все прорисовано и в дневнике, мы вчера видели очно. Нам в Следственном комитете показали это. Дочь опознала, что это его дневник», - обратила внимание собеседница 360.ru.

Подозрительное поведение По словам женщины, ранее этот мальчик выкрикивал угрозы в классе. Заявил, что якобы совершит теракт в метро, подчеркнула она. Но подростки, вероятно, решили, что это такая шутка, и тогда ничего не рассказали. Не придала значения происходящему и классный руководитель, хотя тоже это слышала, добавила мать учеников.

«Никакого внимания она этому не придала, огласки не было. Если бы было, мы бы, может быть, с родителями поговорили, пресекли эти действия. Но все промолчали. Решили, что шутка, как у подростков бывает. А вот классный руководитель не просигналила», - подчеркнула она.

Угрозы от подростка Вскоре после этого брат и сестра получили угрозы от агрессивного подростка. По словам матери, прислать их он решил через общую подругу.