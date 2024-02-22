«Наш маскот и работник». Похищение сиба-ину из антикафе в Петербурге попало на видео

Пса по кличке Франц украли из антикафе «Фронтир» днем 21 февраля. Судя по видеозаписи похищения, питомец сидел возле входа. Камера наблюдения сняла, как мужчина общается с псом, сидя на корточках, и пару раз слегка ударяет его по морде. Услышав, что кто-то приближается, похититель схватил собаку на руки и выбежал на улицу. Со слов сотрудников, мужчина был пьян.

«Это собака антикафе - наш маскот и работник. Собака породы сиба-ину. Человек первый раз пришел с улицы и задержался на пороге буквально на минуту, чтобы утащить у нас собаку», - рассказал представитель «Фронтира».

Франца нашли в течение нескольких минут после похищения - пес находился на улице в окрестностях антикафе. По мнению работников, мужчина просто оставил собаку, видя, что ее ищут.

«С собакой все в порядке, чувствует себя хорошо», - отметил сотрудник заведения.

По его словам, в день похищения представители антикафе не успели обратиться в полицию, но планируют написать заявление сегодня. На странице во «ВКонтакте» администрация заведения попросила помочь с любой информацией о похитителе.

Ранее в Москве мужчина вломился в квартиру к соседям, избил и украл собаку. Похититель признался оперативникам, что его разозлил лай животного.