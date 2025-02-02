Наркоторговец погиб при попытке бегства во время обыска в московской квартире

Правоохранители занимались Ростовцевым долгое время. Он прокололся во время отправки очередной посылки во Владивосток. Своей вины наркодилер не отрицал и согласился сотрудничать со следствием.

Он даже привел криминалистов в квартиру, чтобы показать тайники. Но в ходе обысков Ростовцев неожиданно совершил попытку к бегству, которая обернулась для него летальным исходом.

В начале января жительница Санкт-Петербурга задушила восьмилетнего сына и покончила с собой. Ее тело нашли под окнами квартиры. По данным следствия, погибшая страдала длительной депрессией , в которой винила своего ребенка