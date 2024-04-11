11 апреля 2024, 11:42

Наркоторговца из Истры заочно арестовали за убийство полицейского

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жителю Истры заочно предъявили обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороне оружия. Мужчину объявили в розыск. Один из раненых им полицейских умер, второго госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщило Главное следственное управление СКР по Московской области.

Фигуранта дела обвинили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и статье 222 УК России «Незаконный оборот оружия». Следователи осмотрели место происшествия, изъяли гильзы и одежду, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

«По ходатайству следствия судом в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск », - сообщила пресс-служба.

Преступление произошло в районе садового товарищества «Озон» в поселке Фряново. Сотрудники Лосино-Петровского отдела полиции приехали, чтобы проверить информацию о наркопреступлении. Мужчина отказался от досмотра, выстрелил в правоохранителей и скрылся. Один полицейский умер на месте, другого увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Истра МВД РФ Аресты Полиция Следственный комитет России
11 апреля 2024, 12:22
После ликвидации боевиков под Нальчиком возбудили уголовное дело
Читайте нас в: Google Новости
Выстреливших в силовиков мужчин в окрестностях Нальчика ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном хранении оружия и взрывчатки, сообщили в пресс-службе СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Подозреваемых в экстремизме и терроризме настигли около четырех часов утра в садоводческом товариществе в окрестностях Нальчика. Сотрудники регионального управления ФСБ заблокировали их и предложили сдаться, но двое мужчин открыли огонь.

Боевиков ликвидировали. С места происшествия изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, гранаты и боеприпасы.

Уголовное дело возбудили по трем статьям УК - о незаконном приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Помимо Нальчика, режим контртеррористической операции ввели в Черекском районе республики. НАК показал работу силовиков.

Уголовное дело Терроризм Следственный комитет России
11 апреля 2024, 09:41
Двух боевиков уничтожили в пригороде Нальчика в ходе КТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Силовики в ходе КТО в пригороде Нальчике ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракты и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«В Нальчике завершилась контртеррористическая операция. На месте боя обнаружили боеприпасы и автоматическое оружие», - заявили в НАК.

Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.

Согласно имеющимся данным у НАК, члены бандитской группировки входили в состав международной террористической организации, а также планировали ряд террористических и диверсионных актов в Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии вводили утром 11 апреля в связи с работой спецслужб.

Боевики
11 апреля 2024, 07:52
Заблокированные в пригороде Нальчика боевики открыли огонь по силовикам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В рамках контртеррористической операции в пригороде Нальчика заблокировали боевиков. Они открыли огонь по силовикам, предложившим сдаться, сообщили «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Силовики получили информацию о местонахождении вооруженных боевиков, причастных к терроризму. Спецназ ФСБ ночью 11 апреля настиг их в садовом товариществе «Насып» городского округа Нальчик. Подозреваемых заблокировали и предложили сдаться, но они открыли огонь.

Режим КТО в Кабардино-Балкарии ввели около пяти часов утра. Операцию организовали на территории Нальчика и Черекского района. Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка.

Серию диверсий предотвратили в Запорожской области. Военная полиция перехватила беспилотник, который использовали для доставки взрывчатки.

Терроризм ФСБ
10 апреля 2024, 22:33
В Подмосковье вынесли приговор по делу об обороте более 163 кг наркотиков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московский областной суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Клину к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Фигурантами по делу о незаконном производстве наркотических средств и незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ проходили Виталий Талызин и Марат Балкатов. Обоих признали виновными в незаконном обороте свыше 163 килограммов запрещенных веществ.

Суд установил, что с февраля по август 2021 года они совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, арендовали жилой дом, расположенный в подмосковном Клину.

«В нем они произвели и хранили наркотическое средство-мефедрон, а также прекурсор наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере», - уточнили в прокуратуре.

Правоохранители задержали наркодельцов в августе того же года, изъяв при обыске 163 килограмма наркотиков.

Двух злоумышленников приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, им придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске приговорили к шести годам колонии бывшего заместителя начальника КрасЖД за взятки.

Штрафы Наркотики Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Тюрьмы Москва

Новости по теме