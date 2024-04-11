Наркоторговца из Истры заочно арестовали за убийство полицейского

Фигуранта дела обвинили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и статье 222 УК России «Незаконный оборот оружия». Следователи осмотрели место происшествия, изъяли гильзы и одежду, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

«По ходатайству следствия судом в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск », - сообщила пресс-служба.

Преступление произошло в районе садового товарищества «Озон» в поселке Фряново. Сотрудники Лосино-Петровского отдела полиции приехали, чтобы проверить информацию о наркопреступлении. Мужчина отказался от досмотра, выстрелил в правоохранителей и скрылся. Один полицейский умер на месте, другого увезли в больницу в тяжелом состоянии.