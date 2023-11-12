Наркомагазин заплатил полмиллиона рублей пострадавшему от угроз уральцу

По информации источника, местный житель занимался сдачей своей квартиры в аренду посуточно. После визита очередных гостей он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию.

Организаторы начали угрожать мужчине, а однажды даже подкинули к его квартире гроб со свиной головой. В социальных сетях ему присылали сообщения с угрозами расправы и смерти.

Однако после этого он получил на счет 500 тысяч рублей в качестве извинения за ситуацию. Мужчина расценил этот шаг как возможную уловку и забирать заявление из полиции не стал.

Ранее в Новгородской области правоохранители задержали организатора подпольной лаборатории , в которой производили мефедрон. Силовики изъяли около тысячи литров прекурсоров и порядка 30 килограммов уже готового товара.