12 ноября 2023, 11:51

Наркомагазин заплатил полмиллиона рублей пострадавшему от угроз уральцу

Пресс-служба МВД
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Угрожавший жителю Первоуальска наркокартель перевел его семье 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травлю. Об этом сообщило издание E1.Ru.

По информации источника, местный житель занимался сдачей своей квартиры в аренду посуточно. После визита очередных гостей он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию.

Организаторы начали угрожать мужчине, а однажды даже подкинули к его квартире гроб со свиной головой. В социальных сетях ему присылали сообщения с угрозами расправы и смерти.

Однако после этого он получил на счет 500 тысяч рублей в качестве извинения за ситуацию. Мужчина расценил этот шаг как возможную уловку и забирать заявление из полиции не стал.

Ранее в Новгородской области правоохранители задержали организатора подпольной лаборатории , в которой производили мефедрон. Силовики изъяли около тысячи литров прекурсоров и порядка 30 килограммов уже готового товара.

Наркотики МВД РФ Полиция
11 ноября 2023, 22:12
«Хотел, чтобы была его собственностью». Бывший бойфренд похитил и две недели пытал девушку в Уфе
Freepik
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Бывший бойфренд похитил и две недели пытал девушку-сироту в Уфе. На крики о помощи соседи вызывали полицию, но те не помогли похищенной. В итоге спасла девушку мать изверга, рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летний Артур и 21-летния Азалия познакомились в Уфе, куда девушка приехала на заработки. Некоторое время они встречались, но потом Азалия решила расстаться с молодым человеком. Артур не захотел отпускать возлюбленную и заманил ее в свою квартиру под предлогом тусовки с друзьями. Так девушка оказалась в плену. Артур избил ее и заявил, что она будет либо с ним, либо ни с кем.

«Хотел, чтобы я только его собственностью была. Чтобы с ним только была. Ни с кем не общалась из друзей своих», - рассказала пострадавшая.

Издевательства продолжались в течение двух недель. Азалия кричала и звала на помощь. Соседи вызывали полицию, но Артур говорил прибывшим для проверки сотрудникам, что все нормально. Полицейские уезжали и издевательства продолжались.

Азалия - сирота, у нее нет родственников, которые могли бы заявить о ее пропаже. Спасти ее помогла мать Артура. Она пришла к сыну в гости и увидела избитую девушку. После этого мучитель сбежал, а женщина вызвала полицию.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. У нее гематомы по всему телу, трещины в позвоночнике, а глаза не открываются из-за синяков. Девушка написала заявление на бывшего бойфренда.

В Челябинской области расследуют дело против двух девушек 18 и 23 лет, которые из ревности похитили 54-летнюю женщину , отвезли в лес и заставили ее рыть себе могилу.

Полиция Избиения Домашнее насилие
11 ноября 2023, 18:24
Летевший рейсом из Коми в Москву россиянин подпал под уголовное дело
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Западное межрегиональное управление на транспорте СК России завело уголовное дело на мужчину 1973 года рождения, сообщившего ложные сведения об опасности на борту воздушного судна в Ухте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, вечером 10 ноября нетрезвый мужчина в салоне самолета сообщением Ухта - Москва сообщил бортпроводнику о якобы имеющейся опасности.

Вылет самолета отменили, никто не пострадал. Следователи проверили воздушное судно и организовали комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств ЧП.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В январе самолет сообщением Москва - Гоа экстренно сел в Индии после получения ложного сообщения о бомбе на борту.

Самолеты Следственный комитет России
11 ноября 2023, 17:00
Вышедшего из тюрьмы жителя Подмосковья обвинили в домогательствах к девочке
РИА «Новости»
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Следователи предъявили обвинение жителю Наро-Фоминска, заподозрив его в нарушении половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе главка СК России по Московской области.

Мужчине предъявили обвинение в преступлениях относительно насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи выяснили, что 9 ноября школьница спускалась с на лифте с пятого этажа своего дома. На втором этаже в кабину зашел житель дома. Когда двери захлопнулись, незнакомец начал домогаться ребенка.

«В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, и девочке удалось выбежать из кабины лифта и сообщить о случившемся маме. Впоследствии мужчина был задержан», - указали в СК, добавив, что за три недели до совершенного преступления обвиняемый вышел из тюрьмы.

Следователи продолжили устанавливать детали случившегося. Они провели осмотр места происшествия, а также допросили потерпевшую.

Неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома Екатеринбурга.

Дети Изнасилования Следственный комитет России
11 ноября 2023, 15:34
Подозреваемая в съемках порно учительница из Ленобласти жаловалась на серьезную болезнь
РИА «Новости»
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Учительница из Ленобласти, которую заподозрили в съемках порно и совращении детей, жаловалась коллегам на кисту головного мозга, сообщил «Московский комсомолец». Под предлогом необходимости посещать врачей она просила отпускать ее с работы пораньше и в школе никогда не задерживалась на ни минуту.

«Ничего плохого мы за ней не замечали, вела себя как подобает учителю. Часов у нее было мало - всего 17 в неделю. То есть практически три урока в день. И она сразу убегала домой. Вообще в школе не задерживалась», - рассказала изданию директор школы.

По словам женщины, еще в самом начале работы учительница предупредила о своих проблемах со здоровьем.

«Рассказала, что у нее опухоль в головном мозге, точнее киста, и ей постоянно нужно ездить к врачу, лечиться. Из-за этого мы делали ей снисхождение и отпускали пораньше», - пояснила она.

Директор добавила, что не может поверить в случившееся. По ее мнению, учительница, которую теперь подозревают в преступлениях против детей, была яркой и активной.

«Как пружинка была. Но недавно слегла в больницу, и нам сказала, что ее избил муж. Это было как раз в конце октября, возможно, все и произошло после того, как он увидел ее за этим», - предположила собеседница «МК».

Об обнаружении у учительницы из Волхова порноматериалов ранее сообщила «Фонтанка». По предварительным данным, их нашли в комнате общежития , где живет женщина.

Источник издания уточнил, что первым пострадавшим от действий педагога стал ее несовершеннолетний сын. Официально публикации СМИ в областном СУ СК России пока не прокомментировали.

Дети Школы Преступления

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