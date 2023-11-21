Наркокурьеры в Астрахани действовали по четким указаниям наводчика

Издание выяснило, что один из курьеров приехал в Астрахань из Москвы через Ставрополь. В последнем из городов гражданин Киргизии взял партию наркотиков. За всем процессом следил куратор. Далее исполнитель распространял метадон и отчитывался о своих действиях. Во время совершения преступления задержанный встретился с двумя «коллегами» из Узбекистана и Таджикистана.

«Запрещенные вещества продавали с помощью онлайн-магазинов, а передавали покупателям через тайники-закладки», - уточнили в публикации.

В воскресенье, 19 ноября, все трое отправились в Ставрополь за новой партией запрещенных веществ. Именно там их задержала полиция.

Во время допроса они признались в сбыте наркотиков. Правоохранители опубликовали скрины переписки одного из задержанных с куратором. Выяснилось, что руководитель процесса буквально заставлял мужчину нарушать закон.

В МВД уточнили, что полиция продолжила устанавливать личности, причастные к обороту наркотиков.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от наркотических веществ в Астрахани достигло 21. До этого областной Минздрав сообщал о 19 людях, поступивших в больницу с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами. Известно, что трое из них скончались.