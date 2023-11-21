21 ноября 2023, 21:19

Наркокурьеры в Астрахани действовали по четким указаниям наводчика

Читайте нас в: Google Новости

Задержанные по подозрению в распространении наркотических веществ в Астрахани действовали по наводке куратора, который скидывал на карты деньги для покупки билетов на междугородние автобусы. Об этом сообщил RT со ссылкой на свои источники.

Издание выяснило, что один из курьеров приехал в Астрахань из Москвы через Ставрополь. В последнем из городов гражданин Киргизии взял партию наркотиков. За всем процессом следил куратор. Далее исполнитель распространял метадон и отчитывался о своих действиях. Во время совершения преступления задержанный встретился с двумя «коллегами» из Узбекистана и Таджикистана.

«Запрещенные вещества продавали с помощью онлайн-магазинов, а передавали покупателям через тайники-закладки», - уточнили в публикации.

В воскресенье, 19 ноября, все трое отправились в Ставрополь за новой партией запрещенных веществ. Именно там их задержала полиция.

Во время допроса они признались в сбыте наркотиков. Правоохранители опубликовали скрины переписки одного из задержанных с куратором. Выяснилось, что руководитель процесса буквально заставлял мужчину нарушать закон.

В МВД уточнили, что полиция продолжила устанавливать личности, причастные к обороту наркотиков.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от наркотических веществ в Астрахани достигло 21. До этого областной Минздрав сообщал о 19 людях, поступивших в больницу с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами. Известно, что трое из них скончались.

Наркотики МВД РФ Россия Полиция
21 ноября 2023, 19:44
Около 3,5 миллиона рублей захотели взыскать с Треповой за ущерб от теракта в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более 3,5 миллиона рублей оказалась должна Дарья Трепова* за ущерб от взрыва в петербургском кафе, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. В отношении подсудимой подали гражданский иск, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в суде.

По его данным, 36-летняя женщина запросила два миллиона рублей за серьезные травмы глаза и груди, которые получила в момент детонации взрывного устройства. Пострадавшая указала, что в ее теле остались осколки.

Она также перенесла большое количество операций, в том числе пластических. Сама женщина проживает в Ставрополе. В Петербург она приехала на заседание по делу Треповой*.

Судебная экспертиза оценила и стоимость восстановительного ремонта в помещении заведения, где прогремел взрыв. В этом случае подсудимая должна будет заплатить 1,6 миллиона рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что до конца года суд рассмотрит уголовное дело Дарьи Треповой*. Потерпевшими в результате теракта признали 84 человека.

Один из них умер , но не от взрыва в кафе.

Первые судебные слушания состоялись 15 ноября. Тогда обвиняемая частично признала свою вину.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Взрывы Россия Деньги Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
21 ноября 2023, 19:36
СК задержал подозреваемого в изнасиловании пятилетней давности в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину, которого заподозрили в изнасиловании женщины в 2018 году на северо-западе Москвы, задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 27 августа 2018 года мужчина, находился в лесопарке недалеко от улицы Парковой. Он похитил у женщины мобильный телефон и деньги, а после изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела и смогли установить личность преступника.

В итоге стражи правопорядка задержали уроженца Брянской области 1985 года рождения. Ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы.

Преступления Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023
21 ноября 2023, 18:16
Мужчина избил до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину, подозреваемого в избиении человека до смерти на северо- востоке Москвы, задержали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 20 ноября в одной из квартир в Анадырском проезде двое мужчин вместе распивали алкоголь. Однако затем один из них избил своего знакомого 1969 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого доставили в Главное управление СК по Москве. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Ранее москвич получил 14 лет колонии за убийство возлюбленной. Во время ссоры он нанес девушке 247 ударов ножом. От полученных травм она умерла на месте.

Убийства Прокуратура РФ Преступления Москва 2023
21 ноября 2023, 17:05
Мужчина пойдет под суд за захват заложников в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину, захватившего заложников в магазине на Таганской улице в Москве, могут отправить на принудительное лечение. Соответствующее постановление утвердила столичная прокуратура.

По данным следствия, 17 февраля 2023 года произошло ограбление, в котором участвовали мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, и его знакомый. При входе в магазин он выстрелил в воздух, а также заявил о наличии взрывного устройства. Затем один из злоумышленников ранил прибывшего на вызов полицейского.

Мужчины удерживали в заложниках двух женщин-продавцов. Они требовали выкуп в пять миллионов долларов и возможность свободно покинуть страну.

Во время расследования оперативники обнаружили у соучастников схроны с боеприпасами. В Клинском районе Подмосковья преступники разместили тайники с патронами для пистолета и автомата АК-47. Выяснилось, что травматический пистолет ИЖ-79-8 мужчина приобрел незаконно.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что мужчина страдает психическим расстройством, что не позволило ему адекватно оценить свои действия и их последствия. В связи с этим ему попросили назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направят в суд.

Ранее мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы. Его задержали и доставили в отдел ОВД.

Прокуратура РФ Ограбления Москва 2023

Новости по теме